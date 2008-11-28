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    В Наро-Фоминске тренер по кудо ударом ногой в голову наказал ребенка за ошибку. Его задержали

    Теги происшествия кудо видео Единоборства

    Тренер секции кудо в Наро-Фоминске Иван Кирилко ударил своего ученика ногой в голову в наказание за ошибку – мальчик после спарринга на тренировке пошел не в тот угол татами. 

    Инцидент произошел в марте, однако огласку получил лишь сейчас.

    Родители мальчика не стали обращаться в правоохранительные органы. Семья пострадавшего хотела добиться лишь увольнения Кирилко и отстранения его от работы с детьми.

    «Я растерялась. Для меня это было шоком, и я не понимала, как реагировать на такие вещи. После тренировки сын не плакал, не задавал вопросов, хотя понимал, что что-то произошло.

    Нам предлагали завести уголовное дело, но мы отказались. Наверное, пожалели этого человека, его семью. Просто сказали, что этот тренер не должен больше преподавать нигде.

    Главное, чтобы он с детьми не общался вообще и не подходил к ним, потому что он абсолютно неадекватный человек», – рассказала мать мальчика Елена. 

    Позже об инциденте все же было заявлено в полицию. 

    По заявлению главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, Кирилко задержан. 

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