Саят Абдрахманов о бое Царукян – Дариуш: «Я был уверен, что Арман лучше Бенеила — и физически его превосходит, и в стойке, и в борьбе»

Менеджер Армана Царукяна прокомментировал победу своего спортсмена над американцем Бенеилом Дариушем.

— Дариуш сбалансированно развитый спортсмен, но без ярко выраженной сильной стороны. Какого сценария вы сильнее всего опасались?

— Больше всего опасался, что в ходе поединка Арман будет принимать какие‑то необдуманные решения, может быть, будет силы тратить там, где этого можно было бы избежать. Но в целом я был уверен, что Арман лучше Бенеила — и физически его превосходит, и в стойке, и в борьбе лучше. У Дариуша было преимущество только в опыте. При этом у Армана это был второй пятираундовый бой и третья подготовка к пятираундовому бою, а Бенеил впервые дрался в пятираундовом бою.

— Арман пробил коленом и не опустив ногу попал боковым. Это была заготовка или просто удачный эпизод?

— Нет, это заготовка, на разминке я ее видел. Они это отрабатывали с тренерами. Обсуждалась такая тема, что после первой волны атаки Дариуш очень часто остается незащищенным, опускает руки, оттягивается и по нему можно попасть.

— Почему человек из топ‑5 согласился драться с Арманом?

— Мне кажется, что если ты в топ‑5 и после поражения, то это логично принять бой с кем‑то, кто ниже тебя, чтобы отстоять свою строчку, скажем так. Но, если ты находишься высоко и финансово от боев не зависишь, как, скажем, тот же Дастин Порье, то ты можешь быть в той позиции, чтобы отказываться, пока не дождешься нужного для себя боя. Но Дариуш такой, что он готов со всеми себя проверять, – отметил Саят Абдрахманов.

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