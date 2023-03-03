Исбулаев выступит на турнире Alash Pride

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

Чемпион Европы по ММА Саламат Исбулаев следующий свой бой в профи проведет 20 марта в Туркестане на турнире Alash Pride.

Дебютировал Саламат в январе победой в первом раунде над Магомедом Шотаевым.

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