Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков: «Хотел в марте выступить, но от организации нет никаких предложений»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков рассказал о дальнейших планах в карьере.

Как тренируется, как часто, к чему готовишься?

– Сейчас в Казахстане, в Актобе. Тренируюсь 2 раза в день, пока ни к чему не готовлюсь, хотел в марте выступить, но от организации нет никаких предложений. Ждем, – сказал Ермеков. 

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