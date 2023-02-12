Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков: «Хотел в марте выступить, но от организации нет никаких предложений»

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков рассказал о дальнейших планах в карьере.

– Как тренируется, как часто, к чему готовишься?

– Сейчас в Казахстане, в Актобе. Тренируюсь 2 раза в день, пока ни к чему не готовлюсь, хотел в марте выступить, но от организации нет никаких предложений. Ждем, – сказал Ермеков.

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