Президент АМС Fight Night Камил Гаджиев поделился своим мнением про Артема Резникова:

«В любом случае Артем молодец, потому что еще 3-4 года назад он вообще не был известен. Он был этакий боец то ли из 77 кг, то ли из 84 кг, парень из Казахстана, который то выигрывает, то проигрывает. А сейчас реально поймал волну и на этой волне успешно плывет»

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