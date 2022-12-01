Баскетбольный клуб IRBIS представил нового спонсора

Компания 1XBET и ПБК IRBIS (быв. SC Qazaqstan) рады объявить о сотрудничестве!

Теперь главный спонсор спортивных эмоций выступит официальным спонсором алматинского клуба.

Напомним, что в прошлом году SC Qazaqstan стал победителем Высшей лиги Чемпионата РК и получил путевку в Национальную лигу. В новом сезоне они провели ребрендинг и уже IRBIS Almaty начал выступать под новым неймингом.

«В нашей копилке еще один талантливый и крутой клуб! IRBIS — относительно молодая команда, но с очень хорошими перспективами. Мы считаем, что в дальнейшем наше сотрудничество принесет свои плоды и это станет началом активного роста БК и в целом развития спорта в стране», — отметили в 1XBET.

Команда SQ Qazaqstan была сформирована в 2021 году. Уже тогда коллектив дебютировал в Чемпионате страны среди мужских команд Высшей лиги сезона 2021–2022, где забрал первое место!

При клубе действует академия баскетбола, которая начала свою деятельность в 2017 году. Они являются призерами таких турниров как Чемпионата города Алматы, школьной лиги «Дай мяч» и «Space Jam», Чемпионата РК среди юношей и девушек различных возрастных категорий.

«IRBIS олицетворяет дух южной столицы! Мы хотим, чтобы на наших матчах чувствовался алматинский вайб и наши болельщики могли не только насладиться игрой команды, но и понимали что они и есть частичка IRBIS Almaty! Также хочу отметить, что благодаря сотрудничеству с компанией 1XBET, мы планируем запустить больше активностей. Обещаем, впереди нас ждут новые победы и невероятные эмоций!», — комментирует генеральный директор клуба Исмаил Бимендин.

Желаем процветания ПБК IRBIS Almaty! Следите за новостями главного спонсора спортивных эмоций – компании 1XBET!

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