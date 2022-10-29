«Каспий» против «Акжайыка»

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«Каспий» дома примет «Акжайык» 25-м туре КПЛ. Начало матча в 15:00 по времени Астаны. 

Таблица здесь.

Каспий – Акжайык
Дата проведения
29 октября, , «Жас Канат»
Онлайн матча

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