Юрий Щукин о Кубке Дэвиса: «Нам попалась непростая группа»

Капитан мужской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин высказался об участии команды на Кубке Дэвиса.

– Нам попалась непростая группа, где собрались сильные команды с игроками, которые входят в топ мирового рейтинга. Если с британцами и нидерландцами мы ранее играли, то с американцами, за плечами которых огромный опыт выступления в финальных этапах Кубка Дэвиса, наша команда будет соперничать впервые. Нас ждет увлекательное путешествие с обилием невероятных матчей. Будем биться в каждой игре и постараемся выйти в четвертьфинал.

Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции