Михаил Кукушкин о Кубке Дэвиса: «Очень сложно загадывать, какая из команд пройдет дальше»

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Михаил Кукушкин прокомментировал предстоящее участие на Кубке Дэвиса.

– Очень сложно загадывать, какая из команд пройдет дальше. В каждой сборной нашей группы есть сильные игроки – как в одиночке, так и в паре. Настраиваемся на все матчи, будет очень тяжелая борьба. У нашей команды есть преимущество – это кубковый опыт. Мы не раз доказывали, что способны обыграть любую сильную команду, и на таком турнире важен не индивидуальный рейтинг, а именно командный дух.

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