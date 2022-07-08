Куата дисквалифицировали на 4 матча за неспортивное поведение

7 июля 2022 года прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

«За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес официального лица матча, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды «Астана М» Куат И. дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 2 июля 2022 года», – говорится в решении заседания.

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