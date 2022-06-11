Тренер Беларуси: «Должны были выигрывать»

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев высказался после матча с Казахстаном (1:1) в Лиге наций.

– Поделитесь своими мыслями по этой игре.

– Ну, в нашей группе все игры проходят очень упорно: все стараются цепляться за очки. Так что игра была очень тяжелой. Пропустили в первой же атаке гол в свои ворота, потом много сил затратили, чтобы отыграться. Хотя в конце могли и выиграть, должны были выигрывать. Но это спорт, нужно больше забивать, чтобы выиграть.

– Оправдали ваши надежды череда замен во второй половине игры?

– Да. Молодые ребята вышли, усилили игру. В принципе, с заменами мы угадали.

– Сборная Казахстана показала ту игру, которую вы ожидали, или все-таки были неожиданности для вас?

– Да нет, в принципе, и они нас хорошо знают, и мы хорошо знаем Казахстан. Все, что планировали, все, как мы думали, как будет Казахстан играть, так они и играли.

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