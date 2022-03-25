Андрей Карпович: «Приятно победить в дебютном матче, это гордость и честь»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович ответил на вопросы журналистов после игры с Молдовой (2:1) в Лиге наций УЕФА.

– Очень сложный матч. Что разбирали перед игрой, то и получилось. По многим причинам не ждали легкую игру, потому что соперник играл дома при поддержке своих болельщиков, плюс, у них довольно много квалифицированных игроков. Может, букмекеры считали, что мы фавориты, но мы понимали, что соперник очень серьезный. Конечно, мы рады победе, но еще ничего не решено – всё будет решаться в Нур-Султане. Сегодня порадуемся, но этот результат надо забыть и двигаться дальше. Дома предстоит не менее сложный матч, необходимо готовиться и прибавлять в качестве и содержании игры.

– Какие эмоции испытали после победы?

– Я эмоции держу при себе. Конечно, мы с командой порадовались. Приятно выигрывать, тем более, в таком сложном матче. Порадовались, но теперь уже думаем о будущем – об ответном матче. Приятно победить в своем дебютном матче, это гордость и честь. При этом чувствовали ответственность, и давление тоже ощущалось. Я рад, что проявили характер и показали командный дух несмотря на то, что проигрывали.

– Высокий процент реализации ваших моментов – это признак хорошего уровня вашей команды или стечение обстоятельств?

– Я бы не хотел сейчас вдаваться в эти подробности. Мы понимали, как будет играть соперник и готовились к их агрессивной игре. Высокая результативность – это заслуга ребят, хотя в конце могли забить и третий мяч. В целом, удача была на нашей стороне – это надо признать. Все, что было, мы смогли реализовать, кроме заключительного момента на последней минуте.

– Что случилось при первом пропущенном голе?

– Футбол состоит из ошибок: невнимательность, потеря концентрации... Возможно, не было игрового ритма, а может, какая-то минутная расслабленность. Соперник за это наказал, нападающий проявил свое мастерство – из ничего организовал хороший гол на последней минуте первого тайма. Но в перерыве получилось достучаться до ребят, подкорректировать определенные вещи, и во втором тайме мы добавили в агрессии. Провели замены, которые повлияли на ход матча и на результат.

– Молдова сыграла ожидаемо для вас или чем-то удивила?

– Что касается схемы или какие-то тактических задумок, то новшеств не было для нас. Конечно, мы не могли предсказать, как будет складываться матч. Мы больше ориентировались на свою игру. Учтем сегодняшние ошибки и постараемся не допустить такое количество моментов у своих ворот в ответной игре. Естественно, будем рассчитывать дома на поддержку своих болельщиков, для нас это как двенадцатый игрок. Что касается количества моментов, то ваша команда, наверное, их заслужила. Другое дело, реализация это уже другая история... Опять же: мы ориентированы на свою игру и на свой результат.

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