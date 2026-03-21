Команда Лукашенко вышла в финал Республиканской лиги, обыграв Брестскую область – 3:1. У 71-летнего президента Беларуси 0+0 в полуфинале

Команда Александра Лукашенко обыграла хоккеистов Брестской области (3:1) в полуфинале Республиканской хоккейной лиги.

Президент Беларуси был заявлен на матч под первым номером в качестве нападающего, но не отметился результативными действиями.

В этом сезоне на счету 71-летнего Лукашенко 4 (2+2) очка в 7 матчах. Его команда вышла в финал, где встретится с представителями Минской области.

