Команда Лукашенко вышла в финал Республиканской лиги, обыграв Брестскую область – 3:1. У 71-летнего президента Беларуси 0+0 в полуфинале
Команда Александра Лукашенко обыграла хоккеистов Брестской области (3:1) в полуфинале Республиканской хоккейной лиги.
Президент Беларуси был заявлен на матч под первым номером в качестве нападающего, но не отметился результативными действиями.
В этом сезоне на счету 71-летнего Лукашенко 4 (2+2) очка в 7 матчах. Его команда вышла в финал, где встретится с представителями Минской области.
71-летний Лукашенко забросил шайбу в Республиканской лиге. Защитники не пытались помешать президенту Беларуси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Республиканской хоккейной лиги
Ну явно же переоцененный игрок!
На этот раз вратарь не смог увернуться от шайбы
Он же еле передвигается. Как он в хоккей играет?
А как пудель шевелится?
Скромняга, а мог ведь штук семь положить
0+0 - ерунда. Коэффициент полезности +100. С таким игроком в Беларуси любой турнир выиграют.
Где там Дух Бульбонасущенского, сколько до Грэцкаго осталось?
Материалы по теме
