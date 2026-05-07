  • Буше о 3:4 с «Локомотивом» в 7-м матче: «Авангард» встречался с лучшей командой КХЛ, этот коллектив строился пять лет. Горжусь своими ребятами, они настоящие воины»
Буше о 3:4 с «Локомотивом» в 7-м матче: «Авангард» встречался с лучшей командой КХЛ, этот коллектив строился пять лет. Горжусь своими ребятами, они настоящие воины»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение команды от «Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-4).

Омичи уступили железнодорожникам во втором овертайме в седьмом матче (3:4).

«Нам не удалось предотвратить голы в наши ворота. Нужно понимать, что мы встречались с лучшей командой лиги. Этот коллектив строился пять лет.

Мы еще не там, чуть‑чуть не достает, нам до «Локо». Мы встретились с топовой командой, это зрелый коллектив. Мы большими шагами идем к тому, чтобы быть на этом же уровне, но останавливаемся в одном голе.

Я горжусь своими ребятами, многие играли с травмами. Они настоящие воины. У них были серьезные травмы, в обычное время с такими не играют», – сказал Буше.

Меня зовут Ги Буше, но команды зовут меня проиграть в полуфинале
30 секунд перевернувшие хоккей.. если локо еще кубок возьмет!…
Возьмёт. АкБ не светит.
4-0 Локо проедет Казанцев
Так цель игры когда ты ведёшь не в том,чтобы предотвратить голы, бл&. Не только в этом, не надо садиться на ж#пу и отдавать шайбу,чтобы голы предотвращать. Надо играть в свой хоккей, который тебе приносит успех в этом матче. Господи
Думаешь Ги просил их тупо отбрасыватся:))) Локо задавил просто:)) На этом и строится их Сила!
Авангард весь сезон делал то,что говорит тренер, а тут вдруг тренер не при делах. Локомотив конечно молодцы,но превозносить их не надо.
К сожалению, Буше оказался не тем тренером, с которым можно что-то выиграть! После полноценного сезона под его руководством теперь могу сделать такие выводы. Главная причина поражения, если не считать позор 6 матча с 33 секундами, это физические кондиции команды. Локомотив их просто перебегал, за счёт этого он выиграл и в прошлом сезоне, когда Авангард не хватило на 7 матч и они там просто ползали, в этом ситуация повторилась. Авангард физически не готов на весь матч, их хватает на 2 периода, в третьем они могут только отбрасываться и пробрасываться. Поэтому хотелось бы, в первую очередь, выгнать с треском тренера по физ подготовке, причем мне этого хочется с прошлого сезона, но к сожалению, руководство по каким-то неведомым причинам держит этого, якобы, специалиста. Ну и самого Ги уже не хочется видеть в команде, так как его странные методы игры, обычно в 11 нападающих и в 6-7 защитников тоже приводят к ранней усталости команды и неспособности играть весь матч ровно. Возможно поэтому он ничего и не выиграл как ГТ, наверное, уже и не выиграет. На мой взгляд, у него был лучший состав игроков в КХЛ, но он смог большинство хороших игроков превратить в средних.
Что бы ты говорил,если бы авангад забрал бы 6 матч.
А он его забрал? Нет, есть реальность, в которой Авангард проиграл серию, а остальное это просто мечты и фантазии.
Симпатизирую Ги, но это его поражение, сугубо его. У нас шла игра в 6 матче, сегодня мы вели в 2 шайбы - нужно продолжать играть в хоккей, а не отбрасываться. Оказывая сопротивление убили бы больше времени и сил у соперника, находясь в чужой зоне. Уже после третьего периода вообще не хотелось дальше смотреть матч. Просто надоело наблюдать как команда, у которой мастеровитые игроки, будет выкидывать шайбу и играть в бицца/бороцца.
Ну и Потуральски и Окулов, один не забил в пустые а 6 игре, второй в начале первого ОТ.
Спасибо за сезон, Локомотиву удачи в финале. Искренне надеюсь, в следующем году снова увидимся в ПО.
Это обычные ошибки, которые нужно набить, что бы стать сильнее! локо через это прошёл. Теперь очередь Авы учится у Лучшего!
Спасибо за финал, вы достойный соперник!
Обидно конечно, такой путь пройти и просрать все за несколько секунд 6 матча. Серебро конечно красавец, тащил, но этого не хватит, индивидуальные ошибки решили исход серии и сезона. Локо с победой. Всем добра!!!
Спасибо , Омичи , финал этой серии достоин быть финалу за кубок!!! 3й сезон подряд серия достойная финальной …?
Утешай себя так
Еще бабла давайте от газпрома
он просто повторил слова из прошлого года, молодец, толково😄😄😄
