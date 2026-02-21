  • Спортс
  • Давыдов о скандале в «Динамо» Минск: «В Беларуси хоккей под личным контролем первого человека этой страны. Он не позволит раскачать ситуацию»
1

Давыдов о скандале в «Динамо» Минск: «В Беларуси хоккей под личным контролем первого человека этой страны. Он не позволит раскачать ситуацию»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о скандале в минском «Динамо».

Ранее клуб из Беларуси расстался с помощником главного тренера Игорем Горбенко. Сообщалось, что Дмитрий Квартальнов готов покинуть клуб вслед за ассистентом, но хоккеисты уговорили его остаться.

«Динамо» находится на третьей позиции в Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.

– Некоторые специалисты говорят, что минский феномен – это не столько работа тренерского штаба, сколько качественный состав «Динамо». Что скажете?

– Состав у Минска – крепкий, в моей линии – обороне – много опытных легионеров. Но главное все равно – тренерская работа, это аксиома.

Вот вы возьмите, например, состав СКА, он чем-то похож на минский – много легионеров с опытными мастерами, но много и талантливой молодежи. Однако армейцы Санкт-Петербурга никак не могут стабилизировать свою игру – подъемы весь чемпионат чередуются с падениями. А Минск узнаваем с первого матча чемпионата.

– Ваш прогноз на развитие ситуации в Минске.

– Мой опыт говорит о том, что распри внутри клуба всегда влияют на результат. При этом в Беларуси хоккей под личным контролем первого человека этой страны, он не позволит никому раскачать ситуацию. Поэтому хоккей в Минске будет успокаиваться, – сказал Давыдов.

Квартальнов чуть не ушел из Минска – там уволили его ассистента. Что-что?

Пинчук о Лукашенко: «Президент играет достойно – у него приличный бросок. Демченко нормально так клал под перекладину»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВиталий Давыдов
logoДинамо Минск
Политика
logoАлександр Лукашенко
logoСКА
logoКХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже позволил. Или вы думаете вокруг одни дураки 😂
