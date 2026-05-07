Хартли о 4-3 с «Авангардом»: «Шестой матч вытащили на последних секундах, сегодня «Локомотив» опять проигрывал в две шайбы. Горд за этих ребят, когда вижу, как они сражаются»

Тренер «Локомотива» Хартли высказался о выходе в финал Кубка Гагарина.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился эмоциями об окончании полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом » (4-3).

В седьмом матче ярославцы одержали победу в овертайме (4:3), отыгравшись с 1:3 по ходу игры.

– Трудно найти слова после того, что произошло. Шестой матч вытащили на последних секундах, сегодня опять проигрывали в две шайбы.

Шалунов забил важный гол в концовке второго, сравняли в третьем и выиграли во втором овертайме. Горд за этих ребят, когда вижу, как они сражаются, проявляют характер и стоят друг за друга. Горжусь, что работаю с ними и получаю от этого удовольствие.

– Как вам отсутствие удалений в этом матче?

– Я не говорю про судей, если вы хотите, я завтра почитаю.

– Если бы вам летом, когда думали над предложением от «Локомотива», рассказали об этом сценарии, могли бы вы в это поверить? И что бы сказали?

– В прошлом я был честен, когда говорил, что закончил с карьерой тренера. Думал, что буду просто счастливым дедушкой. Но потом поступил звонок от Яковлева. Он звонил четыре раза, в первые три я говорил, что больше не тренирую. Но в четвертый Юрий просто сказал: «Добро пожаловать в Ярославль». Это было как укол.

Пазл сразу начал складываться, тут команда чемпион. Я понял, что должен это сделать. Прошлым летом, когда решил, что буду работать в «Локомотиве», представлял, что так и будет. Да, нужно было делать изменения, но это команда чемпион с большими традициями, команда семья – другого сценария я не видел.

– В этом сезоне у Березкина все было непросто. Сегодняшняя шайба – показатель вашей с ним работы?

– Тут нужно отдать должное Максу, это его работа. Когда пришел в команду, знал только Береглазова по работе в «Авангарде». Остальных нужно было узнавать.

Да, у Макса был медленный старт, не сложилось начало сезона, но он проявлял характер, продолжал работать и начиная со второй половины сезона он начал добавлять в игре. Он габаритный игрок – сегодня провел отличный матч, – сказал Хартли.