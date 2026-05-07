Матч «Локомотива» и «Авангарда» шел 88 минут и 31 секунду – это самая продолжительная 7-я игра в истории КХЛ. Побит рекорд прошлогодней серии этих команд

«Локомотив» и «Авангард» обновили рекорд по продолжительности седьмого матча.

Седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом » (4:3 2ОТ, 4-3) стал самым продолжительным в истории седьмых матчей в плей-офф Фонбет КХЛ .

Игра длилась 88 минут и 31 секунду, победная шайба была заброшена Максимом Березкиным во втором овертайме.

Предыдущий рекорд (86:31) был установлен в прошлогодней серии этих команд. Они встречались в 1/4 финала – победил «Локомотив» (4-3).

В плей-офф сезона-2025/26 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина-2014.