Матч «Локомотива» и «Авангарда» шел 88 минут и 31 секунду – это самая продолжительная 7-я игра в истории КХЛ. Побит рекорд прошлогодней серии этих команд
Седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4:3 2ОТ, 4-3) стал самым продолжительным в истории седьмых матчей в плей-офф Фонбет КХЛ.
Игра длилась 88 минут и 31 секунду, победная шайба была заброшена Максимом Березкиным во втором овертайме.
Предыдущий рекорд (86:31) был установлен в прошлогодней серии этих команд. Они встречались в 1/4 финала – победил «Локомотив» (4-3).
В плей-офф сезона-2025/26 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина-2014.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
Локомотив : Авангард - классика плей-офф КХЛ!)))
Сколько нервов на арене вчера забрала эта классика! Сколько эмоций было после победы!Домой ехали почти не разговаривали.Никто не мог понять эту реальность,Добрая сказка для Локомотива
