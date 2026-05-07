  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буше после вылета «Авангарда»: «У нас нет необходимой глубины состава – это наше отличие от «Локомотива». Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова»
105

Буше после вылета «Авангарда»: «У нас нет необходимой глубины состава – это наше отличие от «Локомотива». Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова»

Буше о вылете «Авангарда»: у нас нет необходимой глубины состава.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о нехватке состава после вылета от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина (3-4). 

После первого пропущенного гола была длинная пауза, что пытались сделать?

– Неприятный отскок от стекла, обычно за этим следует свисток. Мы просто не понимали, где находилась шайба.

Последние пару дней в информационном поле много обсуждались проигранные вашими командами матчи.

– Я не читаю СМИ, поэтому не понимаю, о чем вы говорите. Давайте без драмы – только вопросы про хоккей.

Что сказали команде в раздевалке?

– Это останется между нами.

В этой серии вы трижды проиграли, ведя в две шайбы. В чем причина?

– Все поражения были по разным причинам. Мы играли с очень сильной командой.

Взять хотя бы Радулова – он невероятный игрок. Несмотря на свой возраст, он в топовой форме, надо отдать ему должное. В предыдущем матче он на своих плечах вынес команду и одолел нас.

Не считаете ли вы, что слишком много времени дали лидерам. Может быть, надо было отдать его другим игрокам?

– У нас нет необходимой глубины состава – это наше отличие от «Локомотива». Надо над этим работать. В этом году мы сделали шаг вперед, но осознаем, над чем нам надо поработать, – сказал Буше.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11203 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoГи Буше
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вот это уже бред какой - то. В Омске выстроена система: клуб КХЛ, ВХЛ, МХЛ, бери любого ставь и обучай. Я всегда поддерживал Ги, но комментарий про глубину состава просто выбешивает. Что игроки из молодежки или вышки не смогли бы шайбу выбрасывать? Или нам нужны только легионеры и топ игроки, кто могут это сделать. Pizdetsn
Ответ Satvaldino
Ну вот это уже бред какой - то. В Омске выстроена система: клуб КХЛ, ВХЛ, МХЛ, бери любого ставь и обучай. Я всегда поддерживал Ги, но комментарий про глубину состава просто выбешивает. Что игроки из молодежки или вышки не смогли бы шайбу выбрасывать? Или нам нужны только легионеры и топ игроки, кто могут это сделать. Pizdetsn
Да наверное они будут выбрасывания тренировать. Я думаю грешным делом, может, как-то попробовать выбрасывателем устроиться
Ответ Satvaldino
Ну вот это уже бред какой - то. В Омске выстроена система: клуб КХЛ, ВХЛ, МХЛ, бери любого ставь и обучай. Я всегда поддерживал Ги, но комментарий про глубину состава просто выбешивает. Что игроки из молодежки или вышки не смогли бы шайбу выбрасывать? Или нам нужны только легионеры и топ игроки, кто могут это сделать. Pizdetsn
Комментарий скрыт
нужно еще 700 камазов бабла и потолок в стратосфере, чтобы у авангарда появилась глубина?))
Локо свою глубину в школе ищет, а омска из крыльев и прочих ястребов сколько к основе подключили?
Ответ wolkov
нужно еще 700 камазов бабла и потолок в стратосфере, чтобы у авангарда появилась глубина?)) Локо свою глубину в школе ищет, а омска из крыльев и прочих ястребов сколько к основе подключили?
Мхк Локо уже в финале! Локомотив-в финале. Ярославль один из лидеров российского хоккея.
Ответ Leonid Kladovschikov
Мхк Локо уже в финале! Локомотив-в финале. Ярославль один из лидеров российского хоккея.
Комментарий удален модератором
А он в курсе, что ему Пилипенко зимой за 100 млн. выменяли в добавок и так нафаршированному составу? Долженкова из ЦСКА выменяли? Он на кого ещё рассчитывал, что Мэтьюз с Торонто продлеваться не будет и вообще пораньше попросится НХЛ покинуть чтобы уже этой весной помочь Авангарду в кубковом походе?
Цирк какой то дешёвый начался.
Когда 2:0 вели в шестом матче на 59 минуте почему-то хватало глубины состава
Спасибо, поржал. У Авы оказывается нет глубины состава. Приехали…
глубины нет.. что он несет.. надеюсь его турнут куда подальше
Ничего себе, бездонный денежный мешок жалуется на отсутствие глубины. Интересно, а где 40 миллионный игрок по фамилии Докичев? Нужно было его выпускать. Надеюсь Локомотив обыграет ещё один такой мешок в финале.
Ответ Саша Иванов_1117064575
Ничего себе, бездонный денежный мешок жалуется на отсутствие глубины. Интересно, а где 40 миллионный игрок по фамилии Докичев? Нужно было его выпускать. Надеюсь Локомотив обыграет ещё один такой мешок в финале.
50 миллионный, вроде
Ответ Саша Иванов_1117064575
Ничего себе, бездонный денежный мешок жалуется на отсутствие глубины. Интересно, а где 40 миллионный игрок по фамилии Докичев? Нужно было его выпускать. Надеюсь Локомотив обыграет ещё один такой мешок в финале.
Не согласен на счёт Ак барса, они не скупали всех подряд под результат здесь и сейчас как Ава.
Клоун который привёз друга на должность с Очень большой з/п в ВХЛ говорит про глубину состава, 11 нападающих "потому что он так привык", и это называют "лучшим тренером".... Тренируйте флипы лучше ещё пару сезонов и Шарипзянова что бы вообще с площадки не уходил, тогда и защитников меньше понадобиться...Клоун
Ответ Satan777
Клоун который привёз друга на должность с Очень большой з/п в ВХЛ говорит про глубину состава, 11 нападающих "потому что он так привык", и это называют "лучшим тренером".... Тренируйте флипы лучше ещё пару сезонов и Шарипзянова что бы вообще с площадки не уходил, тогда и защитников меньше понадобиться...Клоун
Кстати и вправду. Буше единственный тренер у которого я видел 11 нападающих. Не у одного тренера других команд КХЛ, НХЛ, Европейских лиг такого не видел. Просто меня в Буше всегда удивляла одна вещь. У тебя игроков куры не клюют. В чем проблема взять 13 напов и 7 защей условно или 12 напов и 8 защей и тем самым распределить время дучшим образом, чтоб игроки не уставали. Вообщем в начале серии Буше мне нравился, но к концу сложилось ощущение, что чтобы играть в такой унылый отброс от своих ворот иностранный специалист не нужен, можно было и условного Кожевникова взять) Посмотрим конечно, как в межсезонье поработает Авангард, так то команда по именам очень сильная.
Ответ Артём Коковихин
Кстати и вправду. Буше единственный тренер у которого я видел 11 нападающих. Не у одного тренера других команд КХЛ, НХЛ, Европейских лиг такого не видел. Просто меня в Буше всегда удивляла одна вещь. У тебя игроков куры не клюют. В чем проблема взять 13 напов и 7 защей условно или 12 напов и 8 защей и тем самым распределить время дучшим образом, чтоб игроки не уставали. Вообщем в начале серии Буше мне нравился, но к концу сложилось ощущение, что чтобы играть в такой унылый отброс от своих ворот иностранный специалист не нужен, можно было и условного Кожевникова взять) Посмотрим конечно, как в межсезонье поработает Авангард, так то команда по именам очень сильная.
Ты смотришь на лёд, а видешь фигу. Прямо сейчас в НХЛ в плове играет такая команда.
Да какой у тебя глубины то нет!? Я понимаю там пацаны из Мхл бы были, но у Буше 13 напов с хорошим опытом в Кхл. Но мы будем играть в 11,при этом один из них вообще по три смены за период сыграет, а второй через раз выходить будет. В итоге почти в 9 напов играл, сам загонял команду, а теперь жалуется.
Значит этим летом увидим новое читерство с потолком ЗП от пернатых, чтобы у них глубина появилась
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
45 минут назад
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
15 минут назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
30 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс»: 3 броска, 2 хита за 17:17. У него 1+2 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:18
Токкет про 0-3 в серии с «Каролиной»: «Филадельфии» нужна дисциплина. Нам нельзя получать по 8-9 удалений за матч»
вчера, 21:59
Денисенко о финале Кубка Гагарина: «В «Локомотиве» знаком почти со всей командой, вместе росли. Но на льду друзей нет»
вчера, 21:08
Рекомендуем