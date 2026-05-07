«Локомотив» и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина впервые с 2009 года. В 1-м розыгрыше турнира победили казанцы

«Локомотив» и «Ак Барс» сыграют в финале, как и в 1-м розыгрыше Кубка Гагарина.

«Локомотив » и «Ак Барс » впервые с 2009 года сыграют в финале Кубка Гагарина. Тогда в решающей серии самого первого розыгрыша турнира победили казанцы (4-3). Первый матч финальной серии пройдет в Ярославле 11 мая.