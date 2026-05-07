Ги Буше проиграл все пять полуфиналов в карьере. Тренер «Авангарда» уступил «Локомотиву»

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше проиграл все полуфиналы в карьере.

Сегодня омский клуб уступил «Локомотиву » в седьмом матче 1/2 финала Кубка Гагарина (3:4 ОТ).

В общей сложности канадец за свою карьеру доходил до этой стадии 5 раз.

В 2010 году его «Гамильтон » вылетел в полуфинале Кубка Колдера (АХЛ ) от «Техаса» (3-4). В 2011 году «Тампа» во главе с Буше уступила «Бостону» в полуфинале Кубка Стэнли (3-4), в 2015-м он с «Берном» вылетел от «Давоса» (0-4) в чемпионате Швейцарии. В 2017-м «Оттаву» Буше остановил «Питтсбург» (3-4) в полуфинале Кубка Стэнли.

