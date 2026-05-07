Ги Буше проиграл все пять полуфиналов в карьере. Тренер «Авангарда» уступил «Локомотиву»
Ги Буше проиграл все полуфиналы в карьере.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше проиграл все полуфиналы в карьере.
Сегодня омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Гагарина (3:4 ОТ).
В общей сложности канадец за свою карьеру доходил до этой стадии 5 раз.
В 2010 году его «Гамильтон» вылетел в полуфинале Кубка Колдера (АХЛ) от «Техаса» (3-4). В 2011 году «Тампа» во главе с Буше уступила «Бостону» в полуфинале Кубка Стэнли (3-4), в 2015-м он с «Берном» вылетел от «Давоса» (0-4) в чемпионате Швейцарии. В 2017-м «Оттаву» Буше остановил «Питтсбург» (3-4) в полуфинале Кубка Стэнли.
Буше проиграл все пять полуфиналов плей-офф в карьере! Теперь и с «Авангардом»
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11222 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У меня огромные сомнения в компетенции Буше. Я не глор, не Хейтер, я просто, бл@ть с детства болею за Авангард,но вы мне объясните как можно трижды подряд ошибиться вот так с трусливой дырявой тактикой? Почему было не играть с позиции силы в прошлом матче, ведя в счёте? Ведь это не проигрыши в одну калитку, это трижды упустить преимущество.
У меня огромные сомнения в компетенции Буше. Я не глор, не Хейтер, я просто, бл@ть с детства болею за Авангард,но вы мне объясните как можно трижды подряд ошибиться вот так с трусливой дырявой тактикой? Почему было не играть с позиции силы в прошлом матче, ведя в счёте? Ведь это не проигрыши в одну калитку, это трижды упустить преимущество.
Аналогичные мысли и у меня. Даже если подумать логически, то атакуя и находясь в зоне соперника, ты больше времени и сил у них отнимешь, нежели просто выкидываешь шайбу. Плюс с выбросами много ошибок, защитник пытается выкинуть нападающему, который стоит в зоне, его уже прессингуют, в итоге шайба остается в вашей же зоне.
У меня огромные сомнения в компетенции Буше. Я не глор, не Хейтер, я просто, бл@ть с детства болею за Авангард,но вы мне объясните как можно трижды подряд ошибиться вот так с трусливой дырявой тактикой? Почему было не играть с позиции силы в прошлом матче, ведя в счёте? Ведь это не проигрыши в одну калитку, это трижды упустить преимущество.
Авангард никогда не использовал трусливую тактику. Надо менять тренера по-любому. С его хоккеем мы далеко не уедем. Весь сезон играли так.
Лох
Лох
Ахахахахахахах
Ахахахахахахах
)) ну как его прокомментировать эту новость))
40 секунд до финала...
40 секунд до финала...
33 и 11.
33 и 11.
Судьба
Во всех сериях кроме одной 7 матчей. Вот это не пруха....
Во всех сериях кроме одной 7 матчей. Вот это не пруха....
Верно подмечено
Во всех сериях кроме одной 7 матчей. Вот это не пруха....
и вторые овертаймы
Фартовый теперь его надо звать
Тренер неудачник
в Омске в курсе про Де Бура?
в Омске в курсе про Де Бура?
Точняк. Надо было перед 7 матчем его назначить.
4 семиматчевых. Все равно сильно.
Совпадение, не думаю
Нет у него методов против Саши Радулова
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем