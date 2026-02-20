Копитар пошутил насчет роли Панарина в «Лос-Анджелесе»: «Он очень хорош в обороне и будет часто возвращаться назад. Задействуем его в меньшинстве»
Анже Копитар пошутил о роли Артемия Панарина в «Кингс»: он хорош в обороне.
Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар пошутил по поводу роли форварда Артемия Панарина в команде.
«Кингс» выменяли 34-летнего игрока у «Рейнджерс» незадолго до олимпийского перерыва и подписали с ним новый 2-летний контракт. В текущем сезоне у нападающего 57 (19+38) очков в 52 играх в сезоне при полезности «минус 16».
«Он очень хорош в обороне и будет часто возвращаться назад. Мы задействуем его в меньшинстве (с улыбкой).
Конечно же, он добавит энергии нашей атаке и большинству. Мы достаточно поиграли против него, чтобы это знать. Это известно еще со времен его выступлений за «Чикаго».
Как только Панарин попал в НХЛ, стало ясно, что он будет отличным атакующим игроком. И он не разочаровал», – сказал Копитар.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Лос-Анджелеса»
Хорошая))
Хорош!👍
Горьковатая шутка.😉
Первый по блокам !
и уходя от журналиста пробурчал себе под нос - "Братья славяяя-аа-нее..."
