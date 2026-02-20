Копитар пошутил насчет роли Панарина в «Лос-Анджелесе»: «Он очень хорош в обороне и будет часто возвращаться назад. Задействуем его в меньшинстве»

Анже Копитар пошутил о роли Артемия Панарина в «Кингс»: он хорош в обороне.

Капитан «Лос-Анджелеса » Анже Копитар пошутил по поводу роли форварда Артемия Панарина в команде.

«Кингс» выменяли 34-летнего игрока у «Рейнджерс » незадолго до олимпийского перерыва и подписали с ним новый 2-летний контракт. В текущем сезоне у нападающего 57 (19+38) очков в 52 играх в сезоне при полезности «минус 16».

«Он очень хорош в обороне и будет часто возвращаться назад. Мы задействуем его в меньшинстве (с улыбкой).

Конечно же, он добавит энергии нашей атаке и большинству. Мы достаточно поиграли против него, чтобы это знать. Это известно еще со времен его выступлений за «Чикаго».

Как только Панарин попал в НХЛ , стало ясно, что он будет отличным атакующим игроком. И он не разочаровал», – сказал Копитар.