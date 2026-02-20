  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Лос-Анджелеса» о Панарине: «Не собираемся его переделывать. Артемий примет свои задачи в обороне, но в целом ему просто нужно быть самим собой»
4

Тренер «Лос-Анджелеса» о Панарине: «Не собираемся его переделывать. Артемий примет свои задачи в обороне, но в целом ему просто нужно быть самим собой»

Тренер «Лос-Анджелеса» о Панарине: ему нужно быть самим собой.

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Джим Хиллер рассказал о том, какой видит роль форварда Артемия Панарина в команде. 

«Кингс» выменяли 34-летнего игрока у «Рейнджерс» незадолго до олимпийского перерыва и подписали с ним контракт на следующие 2 сезона. 

За последние 30 лет только один игрок «Лос-Анджелеса» набрал 90+ очков за сезон – Анже Копитар (92, 2017/18). Панарин за свою карьеру достигал этой отметки 4 раза. 

«Он будет делать то, что мы делаем. Но мы не собираемся как-то переделывать его. В таких вопросах нужно соблюдать осторожность. 

Он будет делать то, что умеет. Я достаточно разговаривал с ним, я видел его игру. Он примет свои задачи при игре в обороне, но в целом ему просто надо быть самим собой», – сказал Хиллер. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДжим Хиллер
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
logoАртемий Панарин
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вот и отлично. Пусть Артемий играет в свое удовольствие, тогда и команде хорошо будет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Копитар пошутил насчет роли Панарина в «Лос-Анджелесе»: «Он очень хорош в обороне и будет часто возвращаться назад. Задействуем его в меньшинстве»
20 февраля, 05:25
Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»
19 февраля, 06:29Видео
Даути о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «Он писал мне из Мексики, я с ним еще не говорил. Артемий – отличный игрок, я очень рад этому переходу»
16 февраля, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем