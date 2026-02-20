Тренер «Лос-Анджелеса» о Панарине: «Не собираемся его переделывать. Артемий примет свои задачи в обороне, но в целом ему просто нужно быть самим собой»

Тренер «Лос-Анджелеса» о Панарине: ему нужно быть самим собой.

Главный тренер «Лос-Анджелеса » Джим Хиллер рассказал о том, какой видит роль форварда Артемия Панарина в команде.

«Кингс» выменяли 34-летнего игрока у «Рейнджерс» незадолго до олимпийского перерыва и подписали с ним контракт на следующие 2 сезона.

За последние 30 лет только один игрок «Лос-Анджелеса» набрал 90+ очков за сезон – Анже Копитар (92, 2017/18). Панарин за свою карьеру достигал этой отметки 4 раза.

«Он будет делать то, что мы делаем. Но мы не собираемся как-то переделывать его. В таких вопросах нужно соблюдать осторожность.

Он будет делать то, что умеет. Я достаточно разговаривал с ним, я видел его игру. Он примет свои задачи при игре в обороне, но в целом ему просто надо быть самим собой», – сказал Хиллер.