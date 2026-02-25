  • Спортс
  • Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса» Бэйли. Российский форвард выменял у него 72-й номер
28

Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса» Бэйли. Российский форвард выменял у него 72-й номер

Артемий Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса».

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин подарил маскоту команды часы Rolex за номер 72 на игровой форме.

Ранее свитер с этим номером носил талисман «Кингс» Бэйли. Число символизирует среднюю температуру в Лос-Анджелесе по шкале Фаренгейта (22 градуса по Цельсию).

В этом сезоне Панарин провел 52 матча за «Рейнджерс» и набрал 57 (19+38) очков при полезности «минус 17».

Фото: t.me/artemiy_panarin

Маскот «Лос-Анджелеса» выложил фото с батоном у уха и написал: «Панарин, я слушаю». Бэйли носит номер 72, Артемий хотел бы его получить

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoАртемий Панарин
logoстиль
logoНХЛ
игровая форма
logoЛос-Анджелес
фото
28 комментариев
На первой фотке постаревший какой-то
Ответ Владислав Егоров
На первой фотке постаревший какой-то
на Буре похож
Ответ Владислав Егоров
На первой фотке постаревший какой-то
Ну он долго как пацан выглядел. Но уже 34 всё-таки, он же кровь младенцев не пьёт. )
Перри за 10 номер часов маловат было бы, а тут маскот удачно подвернулся с 72))
Ответ SopTecret
коррупция))
круговая порука)))
Идёт ему форма Кингз, ждём дебют!
Он не манекен, а играет Артнмий классно, голова и руки на месте. Удачи в королях...
выглядит плоховато....
Маскот может увольняться)
Какая модель Rolex, кто в курсе? Submariner?
Ответ Рокко G
Какая модель Rolex, кто в курсе? Submariner?
Datejust 41
Ответ asand77
Datejust 41
такие в районе 15к$ стоят же где-то?
— Дядь, не в масть тебе такие котлы. Давай снимай.
— А ты мне 72 номер?
— Мена?
— Мена!
Надеюсь, приход звездного земляка Панарина встряхнет Кузменко
