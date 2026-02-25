Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса» Бэйли. Российский форвард выменял у него 72-й номер
Артемий Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса».
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин подарил маскоту команды часы Rolex за номер 72 на игровой форме.
Ранее свитер с этим номером носил талисман «Кингс» Бэйли. Число символизирует среднюю температуру в Лос-Анджелесе по шкале Фаренгейта (22 градуса по Цельсию).
В этом сезоне Панарин провел 52 матча за «Рейнджерс» и набрал 57 (19+38) очков при полезности «минус 17».
Фото: t.me/artemiy_panarin
Маскот «Лос-Анджелеса» выложил фото с батоном у уха и написал: «Панарин, я слушаю». Бэйли носит номер 72, Артемий хотел бы его получить
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
— А ты мне 72 номер?
— Мена?
— Мена!