Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса» Бэйли. Российский форвард выменял у него 72-й номер

Артемий Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса».

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин подарил маскоту команды часы Rolex за номер 72 на игровой форме.

Ранее свитер с этим номером носил талисман «Кингс» Бэйли. Число символизирует среднюю температуру в Лос-Анджелесе по шкале Фаренгейта (22 градуса по Цельсию).

В этом сезоне Панарин провел 52 матча за «Рейнджерс» и набрал 57 (19+38) очков при полезности «минус 17».

Фото: t.me/artemiy_panarin

Маскот «Лос-Анджелеса» выложил фото с батоном у уха и написал: «Панарин, я слушаю». Бэйли носит номер 72, Артемий хотел бы его получить