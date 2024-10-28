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СКА о матче со «Спартаком»: «Мы действуем в интересах клуба в рамках законодательства РФ, регламента и кодекса этики КХЛ. Работаем на развитие российского хоккея на всех уровнях»

СКА заявил, что работает на развитие российского хоккея на всех уровнях.

Клуб опубликовал заявление касательно интереса СМИ к матчу против «Спартака».

25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.

«Уважаемые представители СМИ! Мы благодарим вас за высокий интерес к нашему клубу и за многочисленные запросы относительно яркого победного матча против «Спартака».

Мы всегда действуем в интересах клуба в рамках законодательства РФ, регламента и кодекса этики КХЛ.

ХК СКА всегда работает на развитие российского хоккея на всех уровнях. Обладатели Кубка Харламова – игроки и тренеры «СКА-1946» – вернулись из Стамбула, где под эгидой Федераций хоккея России и Турции провели мастер-класс для местных хоккеистов и тренеров, а также приняли участие в турнире Кубок Дружбы «3х3», расширив международное сотрудничество.

Команда СКА в штатном режиме готовится к важному матчу против ХК «Сибирь» (Новосибирская область), ждем всех болельщиков и журналистов в Ледовом!» – говорится в заявлении СКА.

В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии

«Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
logoСКА
logoСпартак
logoФХР
logoКХЛ
logoМХЛ
logoСКА-1946
Кубок Харламова
logoРоман Ротенберг
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