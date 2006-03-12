Толванен о судействе в КХЛ: «В этой лиге может случиться что угодно»

Нападающий «Йокерита» Эели Толванен прокомментировал свой победный гол в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина с «Сочи» (2:1 ОТ).

Взятие ворот было подтверждено после пятиминутного просмотра.

«Спорный гол. Вообще в этой лиге вы никогда не знаете, будет засчитан гол или нет. Там может случиться что угодно. К нашему счастью, в этот раз засчитали.

Хорошо, что победили. Можно отдохнуть и подготовиться к следующей серии, главное, что не придется совершать еще один перелет в Сочи», – сказал Толванен.