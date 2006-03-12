Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Толванен о судействе в КХЛ: «В этой лиге может случиться что угодно»

    Теги судьи видео Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Сочи Эели Толванен

    Нападающий «Йокерита» Эели Толванен прокомментировал свой победный гол в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина с «Сочи» (2:1 ОТ).

    Взятие ворот было подтверждено после пятиминутного просмотра.

    «Спорный гол. Вообще в этой лиге вы никогда не знаете, будет засчитан гол или нет. Там может случиться что угодно. К нашему счастью, в этот раз засчитали.

    Хорошо, что победили. Можно отдохнуть и подготовиться к следующей серии, главное, что не придется совершать еще один перелет в Сочи», – сказал Толванен.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться