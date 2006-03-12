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    Юкка Ялонен: «Надо снять шляпу перед «Сочи» за такую хорошую серию. Нам ничего не доставалось даром»

    Теги Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Юкка Ялонен Сочи

    Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен передал впечатления от пятого матча и всей серии 1-го раунда Кубка Гагарина против «Сочи» (2:1 ОТ, 4-1).

    «Конечно, надо снять шляпу перед «Сочи» за такую хорошую серию. Три матча в дополнительное время – нам ничего не доставалось даром.

    Вторая игра была единственной, которая была четко нашей. Все остальные – очень тяжелые матчи.

    Смогли вытянуть игру из поражения и выиграть в дополнительное время. Чувствовал, что мы доминируем, но нам повезло, что мы дожали и победили.

    Сегодня выиграли, завтра отдыхаем, а потом начинаем тренировки перед следующей серией», – сказал Ялонен.

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