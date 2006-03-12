Юкка Ялонен: «Надо снять шляпу перед «Сочи» за такую хорошую серию. Нам ничего не доставалось даром»

Главный тренер Юкка Ялонен передал впечатления от пятого матча и всей серии 1-го раунда Кубка Гагарина против «Сочи» (2:1 ОТ, 4-1).

«Конечно, надо снять шляпу перед «Сочи» за такую хорошую серию. Три матча в дополнительное время – нам ничего не доставалось даром.

Вторая игра была единственной, которая была четко нашей. Все остальные – очень тяжелые матчи.

Смогли вытянуть игру из поражения и выиграть в дополнительное время. Чувствовал, что мы доминируем, но нам повезло, что мы дожали и победили.

Сегодня выиграли, завтра отдыхаем, а потом начинаем тренировки перед следующей серией», – сказал Ялонен.