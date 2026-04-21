Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил с семьей»

Генменеджер «Вашингтона» высказался о будущем Овечкина.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о ситуации с будущим форварда Александра Овечкина .

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ .

«Позиция команды такова: мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил со своей семьей.

Затем он встретится с президентом команды Брайаном Маклелланом и со мной, и мы продолжим поддерживать его, как бы ни развивался процесс принятия решения.

Мы могли бы встретиться с ним на следующий день после окончания сезона, но я не думаю, что он был готов к этому разговору в тот момент. Думаю, ему нужно немного времени, просто отвлечься от всего этого», – сказал Патрик.

Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт»