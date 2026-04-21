  Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил с семьей»
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил с семьей»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о ситуации с будущим форварда Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Позиция команды такова: мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил со своей семьей.

Затем он встретится с президентом команды Брайаном Маклелланом и со мной, и мы продолжим поддерживать его, как бы ни развивался процесс принятия решения.

Мы могли бы встретиться с ним на следующий день после окончания сезона, но я не думаю, что он был готов к этому разговору в тот момент. Думаю, ему нужно немного времени, просто отвлечься от всего этого», – сказал Патрик. 

Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт»

Когда Овечкин завершит карьеру?16137 голосов
Сейчас, уже пора20%Александр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»65%Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»15%Динамо Москва
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?3930 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Уверен что для себя Овечкин всё давно решил.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Конечно . Жить будет в Америке , пиццу рекламировать в России.
Ответ Vasily Ivanov
Пиццу и фонбет
Не знаю как Саша поступит но круто что ты сам можешь принимать решение, не каждому удаётся построить так карьеру и добиться такого уважения. И я не про спорт, а вообще.
Ответ indigor
Ответ Vasily Ivanov
Мы поняли вася Усе знает. Прям глас народа.
Нужен ещё 1 сезон в Вашингтоне, чтобы переписать окончательно все рекорды, а потом ещё 1 сезон в Динамо, уже для удовольствия дома)
Верю, что до 42,5 лет Ови в таком режиме протянет.
Ответ Эквилибриус
Все рекорды он никак не перепишет
И что он обойдет по общему количеству шайб это такое себе ... в плей офф у него все равно значительно меньше,а в регулярке он и так уже обошел
Ответ Alexey 222
В плей-офф еще попасть надо)) А это задача непосильная для Вашингтона как выяснилось))
Прхоже руководство тонко намекает, что пора закругляться. Команде надо идти дальше.
Уже бы и уехал, но там Ротенберг походу заходит на лавку Динамо.
Все еще после матча с Питсбургом поняли, что всё он уже подумал и всё решил. Зачем эта высосанная из пальца интрига нужна не понятно
пока дети не подрастут в россию врядли вернется.
так что подождём еще лет 10 🤡
Все выглядит так, что просто по деньгам с Вашингтоном не могут договориться. В России ему насыпят сколько угодно, тем или иным способом, точно больше чем могут дать кэпс. Рекорды рекордами - а терять несколько млн долларов никто не захочет.
Жамнов о здоровье: «Я готов работать, препятствий нет. Если бы не моя болезнь, «Спартак» бы лучше подготовился к плей‑офф»
28 минут назад
Фанат «Эдмонтона» бросил курицу-гриль на лед во время игры с «Анахаймом». «Дакс» забили победный гол через минуту после возобновления матча
42 минуты назадФото
Воробьев о голкиперах «Металлурга» в плей-офф: «Не исключаю, что Набоков проведет на фантастическом уровне два следующих круга. Потенциально Илья – топовый вратарь»
57 минут назад
Квартальнов о будущем в «Динамо» Минск: «Не готов ответить, хочу немного отдохнуть»
сегодня, 09:27
Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат – это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают»
сегодня, 09:15
Хайруллин будет получать в ЦСКА около 80 млн рублей за сезон. Форвард СКА может подписать контракт на 3 года (Михаил Зислис)
сегодня, 08:59
Маккиннона удалили за приукрашивание в игре с «Лос-Анджелесом». Вчера Кросби получил аналогичный штраф
сегодня, 08:34Видео
«Торпедо» продлило контракт с Исаковым на 2 года: «Наставник в первый же год повторил лучшее достижение клуба в Кубке Гагарина»
сегодня, 08:18
Воробьев о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Отдам Хартли преимущество – Боб побеждал на всех уровнях, у Буше такого опыта нет»
сегодня, 08:09
Смог бы Юрий Гагарин сыграть в хоккей в космосе? Разобрались вместе с физиком
сегодня, 08:00Спецпроект
Илья Протас об игре с Овечкиным: «До сих пор думаю, что это сон. Иногда он был недоволен мной, но вне льда – очень отзывчивый и добрый»
13 минут назад
Тренер «Лос-Анджелеса» о 2:4 с «Колорадо»: «Мы упустили 13 моментов за 2 периода. Иногда играешь очень хорошо, но не добиваешься результата»
сегодня, 09:38
Мозякин, Зарипов, Кошечкин, Бирюков, Евгений Корешков и Илья Самсонов сыграют в матче легенд «Металлурга» и «Ак Барса». Встреча пройдет 26 апреля в Магнитогорске
сегодня, 08:45
Экс-генменеджер «Аризоны» Чайка – один из главных претендентов на вакантный пост в «Торонто» (Ник Кипреос)
сегодня, 07:40
Уэджвуд – 1-й вратарь в истории «Колорадо» и «Квебека» с 3-0 в первых матчах плей-офф в старте за карьеру. У него 94,7% сэйвов и КН 1,28 в серии с «Кингс»
сегодня, 07:25
Нестеров о стиле ЦСКА Никитина: «Он не консервативный и не оборонительный, а сбалансированный. Его штаб привнес и новинки – в сравнении с прошлыми годами»
сегодня, 06:55
ЮЧМ-2026. США сыграют с Данией, Финляндия против Латвии
сегодня, 06:40
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок и 1 хит за 17:29 в 3-м матче
сегодня, 06:25
Кузьменко сыграл в 3-м матче серии с «Колорадо» – 1-й выход форварда «Лос-Анджелеса» с февраля. У него 0 бросков за 10:30 при 2:06 в большинстве
сегодня, 05:58
Ландескуг забил «Лос-Анджелесу» в 3-м матче серии – шайба зашла в ворота после отскока от борта и конька вратаря Форсберга. Это 30-й гол капитана «Колорадо» в плей-офф
сегодня, 04:55Видео
