Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил с семьей»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о ситуации с будущим форварда Александра Овечкина.
40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Позиция команды такова: мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил со своей семьей.
Затем он встретится с президентом команды Брайаном Маклелланом и со мной, и мы продолжим поддерживать его, как бы ни развивался процесс принятия решения.
Мы могли бы встретиться с ним на следующий день после окончания сезона, но я не думаю, что он был готов к этому разговору в тот момент. Думаю, ему нужно немного времени, просто отвлечься от всего этого», – сказал Патрик.
Верю, что до 42,5 лет Ови в таком режиме протянет.
И что он обойдет по общему количеству шайб это такое себе ... в плей офф у него все равно значительно меньше,а в регулярке он и так уже обошел
так что подождём еще лет 10 🤡