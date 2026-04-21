Вячеслав Быков: «Такие люди, как Малкин, это и есть хоккей. Женя – профессионал, он будет радовать нас еще не один сезон»

Быков высказался о выступлении форварда «Питтсбурга» Малкина.

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о выступлении форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

В 56 матчах регулярного чемпионата-2025/26 он набрал 61 (19+42) балл.

«Такие люди, как Евгений Малкин, это и есть хоккей. Женя – профессионал, он будет радовать нас еще не один сезон.

Вернуться в КХЛ? Он сам кузнец своей судьбы и лучше всех знает, как поступать», – сказал Быков.

Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5675 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Скорее всего только один сезон остался в НХЛ. А в КХЛ не вернётся.
думаю ему Питтсбург не предложит контракт на след сезон. В другую команду на 1 год.... Вряд ли... Если только во Флориду. Но там своих ветеранов уже в достатке. Или в КХЛ на год, или завершит карьеру.
