Вячеслав Быков: «Такие люди, как Малкин, это и есть хоккей. Женя – профессионал, он будет радовать нас еще не один сезон»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о выступлении форварда «Питтсбурга » Евгения Малкина .

В 56 матчах регулярного чемпионата-2025/26 он набрал 61 (19+42) балл.

«Такие люди, как Евгений Малкин, это и есть хоккей. Женя – профессионал, он будет радовать нас еще не один сезон.

Вернуться в КХЛ ? Он сам кузнец своей судьбы и лучше всех знает, как поступать», – сказал Быков.

Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл