НХЛ. Макдэвид лидирует, набрав с начала прошлого сезона не менее 2 очков в 40 матчах

Капитан Коннор Макдэвид в игре с «Коламбусом» (7:2) забросил шайбу, сделал три голевые передачи и был признан первой звездой матча.

С начала прошлого сезона 20-летний канадец провел 40 игр, в которых он набирал не менее 2 очков. Это лучший показатель в чемпионате на данный момент.

В 31 матче текущего сезона на счету Макдэвида 39 (12+27) баллов за результативность.