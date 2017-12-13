НХЛ. Макдэвид лидирует, набрав с начала прошлого сезона не менее 2 очков в 40 матчах
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в игре с «Коламбусом» (7:2) забросил шайбу, сделал три голевые передачи и был признан первой звездой матча.
С начала прошлого сезона 20-летний канадец провел 40 игр, в которых он набирал не менее 2 очков. Это лучший показатель в чемпионате НХЛ на данный момент.
В 31 матче текущего сезона на счету Макдэвида 39 (12+27) баллов за результативность.
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