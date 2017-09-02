Никлас Бэкстрем: «Вашингтону» очень хочется обыграть «Питтсбург»

Форвард Никлас Бэкстрем заявил, что в текущем сезоне «Кэпиталс» будут использовать некоторые подходы в формировании состава.

«Думаю, усиление конкурентов хорошо и для нас, и для других команд. Чтобы зарабатывать очки, нам придется каждый вечер играть на более высоком уровне. Есть ощущение, что в этом сезоне команды будут более близкими по уровню, и это должно держать нас в тонусе.

У «Питтсбурга» по-прежнему есть их великолепная стержневая группа. А кроме того, они умеют добиваться успеха с игроками из АХЛ. Майку Салливану обычно удается достать из этих ребят лучшее, на что они способны. Но, безусловно, это команда, которую нам очень хочется обыграть, и с которой в прошлом у нас были проблемы.

В этом сезоне мы и сами опробуем их метод: подтащим к основному составу талантливых ребят из АХЛ. «Херши» уже несколько лет здорово выступает в АХЛ, много побеждает. Надеюсь, что теперь и мы сможем извлечь из их успехов свой урок», – сказал нападающий.