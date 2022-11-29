Ольга Те о спортсменке-трансгендере Хаббард: «Мы ведь знаем, что она до смены пола ничего не могла добиться, а потом стала показывать результаты. Это нечестно»

Чемпионка Европы по тяжелой атлетике Ольга Те высказалась о допинге в тяжелой атлетике, а также поделился мнением о появлении в спорте трансгендеров.

— На ЧЕ-2021 вы стали второй, но потом стало известно о положительной допинг-пробе Боянки Костовой из Азербайджана. Золото перешло к вам. Какие чувства испытываешь от того, что твоя соперница тебя обманула?

— Во-первых, я тогда была чуть расстроена из-за своего выступления. Потом, когда узнала о ее положительной допинг-пробе, не сказать, что как-то расстроилась обману Костовой. Я нейтрально отреагировала. Просто еще раз стало понятно, что акцент в допинге хоть и делают на нашей стране, но такие случаи доказывают, что в других странах кто-то до сих пор от этого не отошел.

— Сложно ли убедить себя в том, что эта медаль на сто процентов заслужена?

— Я восприняла эту медаль как заслуженную. Мне ведь еще до старта соревнований пророчили первое место. Да, оно не случилось там, не было торжественной церемонии награждения, но я все равно постаралась на чемпионате. Хотя эмоции смешанные, потому что все иначе воспринимаешь, когда стоишь на подиуме в моменте.

— Костова до сих пор не отдала медаль?

— Нет. Думаю, любой спортсмен не хочет отдавать свои награды, считая, что они честно заработаны. Но я все отдала. Они в федерации. Пока мне не вручат золото, мое серебро не передадут другой спортсменке. Ждем и надеемся, что скоро все случится.

— Что вообще хуже: когда твоя соперница становится первой из-за допинга, или то, что с тобой рядом может соревноваться трансгендер?

— Такой интересный вопрос. Даже не задумывалась об этом. Мне кажется, и то, и то одинаково плохо.

— Вы переживаете из-за того, что трансгендеры скоро могут стать нормальной историей и в вашей весовой категории до 59 кг?

— Я не удивлюсь, если и в моей категории будут такие спортсмены. Пока же это меня не касается, я не буду сильно паниковать. Если до этого дойдет, я буду бить тревогу.

Мы ведь знаем, что эта женщина (Лорел Хаббард из Новой Зеландии) до смены пола ничего не могла добиться в тяжелой атлетике, а потом стала показывать результаты. Я считаю, что это нечестно, – сказала Те.

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