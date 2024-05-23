Все о пользе и вреде клубники: сколько можно съесть за день без вреда для здоровья

«Клубника – бомба, честно говоря».

В России начался клубничный сезон, ароматная ягода подстерегает везде: на выходе из метро, на рынке, в каждом продуктовом магазине, в приложении доставки еды. К концу мая многие уже как минимум на 25% состоят из клубники, потому что едят ее на завтрак, обед или ужин. Но насколько безопасно есть ее ежедневно и существует ли вообще рекомендуемая доза клубники?

Кстати : с точки зрения ботаники, клубника никакая не ягода, а многоорешек. Ягодами считаются плоды, в которых семена находятся внутри, а у клубники они снаружи. Не знаем, зачем вам эта информация, но при случае в компании можно будет блеснуть познаниями в ботанике.

В статье мы по старинке будем называть клубнику ягодой, поэтому заранее просим прощения у ботаников.

Состав клубники

Клубника – полезный низкокалорийный фрукт. В 100 г всего 32 ккал. В ее состав входит множество витаминов, а также макро- и микроэлементов.

В клубнике содержатся :

фолиевая кислота;

каротин;

пектин;

железо;

йод;

кальций;

фосфор;

марганец;

фруктовые кислоты;

витамины: С, Е, В9, РР.

БЖУ клубники

В 100 г клубники содержится:

0,67 г белков;

0,3 г жиров;

7,68 г углеводов.

Сахара в клубнике немного, не более 5 г на 100 г ягод. Для сравнения: в такой же порции винограда его примерно в три раза больше. Гликемическая нагрузка на 100 г клубники всего 2,8. Это очень мало, поэтому клубника не провоцирует резкое увеличение уровня глюкозы в крови.

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Полезные свойства клубники

Еще в начале 90-х годов было доказано , что регулярное употребление антоцианов (которые содержатся в том числе и в клубнике) снижает риск сердечного приступа на 32% у людей молодого и среднего возраста. А содержащийся в плодах калий способствует понижению кровяного давления.

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Флавоноиды и эллаговая кислота, содержащиеся в клубнике, образуют эффективный тандем для борьбы с «плохим» холестерином, который принято считать основной причиной образования холестериновых бляшек, приводящих к атеросклерозу.

Ученые из Канады подтвердили , что регулярное употребление ягод клубники уменьшает окислительный стресс. Это имеет немаловажное значение в борьбе с сердечными заболеваниями и сахарным диабетом.

Польза клубники для мужчин

Мужчины сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта и нарушениями работы печени чаще, чем женщины. Ягоды клубники благотворно воздействуют на ЖКТ и способствуют нормализации моторики кишечника.

Кроме того, мужчины в большей степени подвержены болезням сердечно-сосудистой системы. Поэтому для них клубника становится особо ценным продуктом. Входящие в состав ягод полезные вещества поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и способствуют нормализации артериального давления.

Польза клубники для женщин

В клубнике содержится фолиевая кислота, которая нужна женщинам, планирующим беременность. Дефицит фолиевой кислоты приводит к тяжелым нарушениям развития плода, поэтому ее рекомендуют принимать на протяжении 3 месяцев до зачатия и в течение первого триместра беременности. Обычно врач назначает ее в виде таблеток, но поддержать уровень фолиевой кислоты в крови с помощью клубники тоже будет полезно.

За счет содержащихся в ягоде флавоноидов и антоцианидинов, клубника замедляет возрастное ухудшение памяти у пожилых женщин.

Может ли клубника принести вред

Клубника довольно безопасная и полезная ягода. Но в то же время в ней содержатся вещества, которые у некоторых людей могут стать причиной сильной аллергии. Чаще такая аллергия встречается у детей. Она проявляется зудом во рту и покраснением кожи вокруг него, кожными высыпаниями, кашлем, слезотечением и заложенностью носа. Для появления симптомов достаточно съесть половину ягоды. Если после употребления клубники человек ощущает такой дискомфорт, от нее лучше отказаться и заменить другими ягодами, которые не провоцируют появление симптомов аллергии.

У людей с аллергией на пыльцу березы или яблоки при употреблении клубники может зудеть нёбо, чесаться кожа и закладывать нос. Такое явление называется перекрестной аллергией. Она возникает из-за схожих веществ в составе яблок, клубники и пыльцы березы. Из-за этого иммунная система может их перепутать и отреагировать на казалось бы безопасный продукт симптомами аллергии. Перекрестная аллергия может проходить со временем, но пока симптомы возникают, клубнику лучше не есть. Можно попробовать ягоду в следующем сезоне и посмотреть, как отреагирует организм.

Считается, что аллергия на клубнику связана с белком, который придает ягодам красный цвет. Если этот белок удалить, то клубнику можно есть спокойно. Селекционеры уже вывели белую клубнику, и она действительно не приводит к аллергии. Поэтому, если очень хочется, можно попробовать поискать в магазинах или на рынке белую клубнику.

В отзывах пишут, что вкус у белой клубники не такой выраженный, как у красной, а цена обычно немного выше

Сколько клубники можно съесть без вреда для здоровья

Врачи и ученые не проводили клубничных испытаний на людях. Поэтому точной дозы никто не знает. Но можно отталкиваться от основных принципов здорового питания. Согласно им, в день для здоровья человеку нужно съедать не менее пяти порций овощей и фруктов, 30 % из которых – фрукты и ягоды. Одна порция равна 80 г, или горсти ягод клубники, которые помещаются в сложенных ладонях.

Если человек переносит клубнику хорошо, то в сезон он может съесть и больше. Но лучше не превышать дозу в 200–300 г в день.

FAQ

Кому нельзя есть клубнику?

От клубники лучше отказаться людям с аллергией на эту ягоду. Понять, что у человека аллергия, можно по кашлю, зуду и отеку во рту и на коже вокруг него, чиханию, слезотечению. Обычно такие симптомы появляются даже после небольшого кусочка ягоды.

Если очень хочется, можно попробовать белую клубнику. Она не провоцирует аллергическую реакцию.

Как клубника влияет на кожу лица?

Витамин С поддерживает иммунную систему человека. Он же благоприятно сказывается на состоянии кожи, потому что участвует в выработке коллагена и эластина – главных белков, обеспечивающих упругость и молодость кожи.

Кроме того в плодах клубники содержится эллаговая кислота. По результатам исследований , она предотвращает разрушение коллагена и препятствует развитию воспалений, в том числе и на коже.