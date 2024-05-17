Почему повышается артериальное давление, что такое гипертония и когда надо идти к врачу?

Тихий убийца.

17 мая отмечается День борьбы с артериальной гипертензией (гипертонией). Он был учрежден Всемирной лигой по борьбе с гипертонией в 2005 году и направлен на то, чтобы как можно больше людей узнали о том, почему важно следить за своим давлением.

Многим кажется, что гипертония – это что-то, что должно волновать дедушек, бабушек, ну и впечатлительных женщин. Но это не так. В мире от гипертонии страдает более миллиарда человек в возрасте от 30 до 79 лет, причем больше половины из них не знают, что их давление не в порядке. В этом кроется большая опасность, потому что без контроля такой недуг серьезно угрожает здоровью и может привести к неожиданной потере зрения, деменции, инфаркту, инсульту и даже смерти.

Что такое артериальное давление

Артериальное, или кровяное давление – это напряжение, с которым кровь давит на стенки сосудов. Оно зависит от состояния сердца, которое как насос перекачивает кровь, и кровеносных сосудов, по которым кровь транспортируется по организму.

Артериальное давление выражают двумя числами через дробь. Первое показывает давление во время сокращения сердца, второе – давление в то время, когда сердечная мышца расслабляется между сокращениями.

Идеальные значения артериального давления составляют около 120/80 мм рт.ст., все, что выше, принято считать повышенным артериальным давлением, ниже – пониженным. Однако это условная норма, на деле у каждого человека показатели отличаются: одни будут нормально себя чувствовать при 110/70, другие – при 125/85. Поэтому в этом вопросе важнее ориентироваться не на общепринятые значения, а знать собственную норму, то есть давление, которое обычно определяется в покое.

Почему артериальное давление повышено или понижено?

О повышенном артериальном давлении, или артериальной гипертензии, говорят, если показатель систолического или диастолического давления превышает норму. А именно, если систолическое давление больше 140 мм рт. ст. или диастолическое больше 90 мм рт. ст.

Если давление опускается ниже допустимых значений, говорят об артериальной гипотензии. При ней давление снижается более чем на 20% относительно нормы, как правило до 100/60 мм рт. ст. и ниже. Однако все индивидуально.

Обычно пониженное артериальное давление не влияет на здоровье, поэтому врачи не следят за ним пристально. Исключение – случаи, когда давление падает резко, например, из‑за слишком низкого уровня глюкозы в крови при сахарном диабете.

Гораздо опаснее повышенное артериальное давление. Без лечения оно приводит к изнашиванию сосудов, они истончаются и выпячиваются, образуются аневризмы. Такие тонкие деформированные сосуды могут в любой момент порваться и вызвать угрожающее жизни состояние. Сердцу при этом приходится работать усерднее, оттого оно страдает сильнее. Кроме того, гипертония негативно влияет и на другие органы и может стать причиной почечной недостаточности, потери зрения, деменции. Чем выше кровяное давление и чем дольше оно не контролируется, тем больше ущерб.

Считается, что основная причина артериальной гипертензии – генетическая предрасположенность, то есть склонность к патологическому повышению давления буквально передается по наследству. Также известно, что риск развития болезни увеличивается с возрастом, гипертонию чаще диагностируют у людей старше 64 лет.

Вероятность заболеть выше у людей с лишним весом, которые ведут малоподвижный образ жизни, пересаливают еду, злоупотребляют спиртными напитками, курят, испытывают хронический стресс.

Также на давление негативно влияют некоторые лекарства. Например, побочный эффект в виде повышения артериального давления наблюдается у людей, которые длительно принимают глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты (средства на основе парацетамола, ибупрофена, аспирина), противозачаточные таблетки.

Симптомы гипертонии

Понять, что давление подскочило, можно по головной боли. Также люди говорят, что у них как будто стучит в висках, или жалуются на головокружение, шум в ушах и «мушки» в глазах. Если человек периодически замечает такое у себя, имеет смысл измерить давление. Скорее всего, оно будет повышено.

Но такие симптомы появляются далеко не всегда. Чаще гипертония никак себя не проявляет и обнаруживается случайно, например, во время планового медосмотра.

При очень высоком артериальном давлении (как правило 180/120 и выше) :

из носа может пойти кровь,

«лопаются» капилляры в глазах,

начинается беспричинная тошнота или рвота,

«давит» в груди,

не хватает воздуха,

выступает липкий холодный пот,

человек ощущает сильную тревогу.

Любой из этих симптомов на фоне высокого артериального давления – повод немедленно звонить в скорую. Пока человек ждет приезда медицинской бригады, его следует уложить, подложив под ноги подушку или сложенное одеяло, и не оставлять без присмотра.

Как правильно измерить давление и когда нужно идти к врачу

Давление – чувствительный показатель, чтобы измерить его точно, нужно соблюдать несколько простых правил.

Занять правильную позу.

Давление нужно измерять сидя, положив руку на стол и открыв предварительно ладонь. Нежелательно скрещивать ноги, двигаться, разговаривать или смеяться в момент измерения.

Правильно расположить манжету.

Манжета должна быть на уровне сердца, чтобы от ее низа до локтевого сгиба оставалось примерно 2 пальца. Шнур, по которому в манжету накачивается воздух, следует поместить на тыльной поверхности кисти.

На картинке слева девушка расположила манжету неправильно – шнур направлен к подмышке; правильно – как на картинке справа, к кисти

Подготовиться к измерению.

Измерять давление нужно в спокойном состоянии. Идеально – утром до завтрака и пробежки. Чтобы успокоиться, желательно посидеть пару минут с уже надетой манжетой.

Проверять давление рекомендуется всем людям старше 18 лет как минимум один раз в год, например, на приеме у врача во время профилактического осмотра, но можно измерять и самостоятельно на домашнем тонометре.

Если давление незначительно повышено или понижено, важно понаблюдать за ним в течение следующих нескольких дней или недели. Измерять утром и вечером, чередуя руки. Если показатели скачут, а давление на разных руках отличается, нужно обсудить это с врачом-терапевтом.

Что делать для профилактики гипертонии в домашних условиях

Высокое давление может доставить массу проблем со здоровьем и даже серьезно угрожать жизни, но исправить ситуацию помогают вполне простые способы. Иногда достаточно немного изменить образ жизни, даже таблетки не понадобятся.

Не досаливать еду

Полностью отказываться от соли и давиться пресной едой врачи не рекомендуют, пища должна приносить удовольствие. При этом важно употреблять не больше 5 г соли в день (чуть меньше чайной ложки). Чтобы случайно не превысить норму, следует по возможности не досаливать готовые блюда (потому что в них уже есть соль).

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Ограничить продукты глубокой переработки

Продукты глубокой переработки, такие как фастфуд, хлопья для завтрака, полуфабрикаты, колбасы, сосиски, сладости в основном изготавливаются из химически модифицированных веществ и содержат много сахара, соли, трансжиров, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов. Организму они не приносят никакой пользы, но отказаться от них сложно, потому что мозг воспринимает их крайне вкусными. Чтобы не вредить здоровью, нужно найти «золотую середину»: один бургер в неделю при сбалансированном рационе – приемлемо, главное – не злоупотреблять.

Есть овощи и зелень в каждый прием пищи

Здоровому взрослому человеку нужно съедать 400 г зелени, овощей и фруктов в день. В них содержится ценная клетчатка, которая уменьшает риск смерти от всех причин, включая гипертонию. Кажется, что 400 г – это много. Но это только на словах. На деле 400 г весят один средний помидор, огурец и морковь. Съесть их за день вполне реально. Засчитываются не только свежие овощи. Отварные, тушеные, в составе других блюд – тоже подойдут, а порция овощного рагу – это вообще бинго.

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Чтобы не запутаться и не высчитывать граммы, можно добавлять зелень или овощ к каждому приему пищи – положить на бутерброд огурец во время завтрака, на обед, кроме макарон по-флотски, взять овощной суп, а на ужин съесть порцию запеченных овощей вместо привычного углеводного гарнира. Так нужная норма наберется легко.

Ограничить алкоголь

В идеале от спиртного стоит отказаться совсем, потому что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже один бокал вина негативно сказывается на здоровье и увеличивает риск смерти. Если отказаться не получается, стоит следовать условно допустимым нормам, которые указывает ВОЗ – 1 стандартная порция в день для женщин и 2 для мужчин. Стандартной порцией считается 0,3 литра пива, 150 мл вина или 45 мл крепкого напитка.

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Больше двигаться

За день уделить физической активности нужно как минимум 30 минут. Хорошая новость – для этого необязательно идти в спортзал, быстрая ходьба от метро до дома, подъем по лестнице вместо лифта, уборка или прогулка с собакой тоже считаются. Кроме того, люди, которые активны в течение дня, реже сталкиваются с проблемой лишнего веса – одним из важнейших факторов риска гипертонии.

Бросить курить

Этот совет нельзя назвать простым, потому что никотин вызывает сильнейшую зависимость, но отказ от него по праву можно считать наиболее важным вкладом в свое здоровье. Каждая затяжка повреждает стенки кровеносных сосудов и ускоряет процесс их деформации. Причем электронные сигареты имеют аналогичный эффект за счет токсичных химических веществ.

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Иногда бывает недостаточно изменить образ жизни и врач все равно назначает лекарства, но это не означает, что про здоровый образ жизни нужно забыть. Эти правила полезны для любого человека, с гипертонией или без.

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Фото: unsplash.com /Mockup Graphics, Sander Sammy, Emmy Smith, Nathan Dumlao, Arek Adeoye,Patty Brito