Анну Вяхиреву признали лучшим игроком группового этапа гандбольной Лиги чемпионов-2024/25
Гандболистка Анна Вяхирева признана лучшим игроком группового этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в соцсети.
Россиянку, которая сейчас выступает за французский «Брест», включили в символическую сборную 6-го тура соревнований. Она отличилась 11 голами в матче с румынским «Рапидом»
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Вяхирева стала лучшим бомбардиром турнира – на ее счету было 113 мячей.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница EHF в соцсети X
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости