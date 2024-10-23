Анну Вяхиреву признали лучшим игроком группового этапа гандбольной Лиги чемпионов-2024/25

Гандболистка Анна Вяхирева признана лучшим игроком группового этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в соцсети.

Россиянку, которая сейчас выступает за французский «Брест», включили в символическую сборную 6-го тура соревнований. Она отличилась 11 голами в матче с румынским «Рапидом»

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Вяхирева стала лучшим бомбардиром турнира – на ее счету было 113 мячей.