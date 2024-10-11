Анну Вяхиреву признали лучшим игроком сентября в чемпионате Франции

Россиянку Анну Вяхиреву признали лучшим игроком сентября во Франции.

Гандболистка сейчас выступает за французский «Брест», куда перешла в июле из норвежского «Виперс Кристиансанд».

В прошлом месяце Вяхирева забросила 14 мячей в 3 матчах.

В голосовании она обошла Марин Дюпюи из «Нанта» и Ализее Фрекон из «Безансона».