Анну Вяхиреву признали лучшим игроком сентября в чемпионате Франции
Россиянку Анну Вяхиреву признали лучшим игроком сентября во Франции.
Гандболистка сейчас выступает за французский «Брест», куда перешла в июле из норвежского «Виперс Кристиансанд».
В прошлом месяце Вяхирева забросила 14 мячей в 3 матчах.
В голосовании она обошла Марин Дюпюи из «Нанта» и Ализее Фрекон из «Безансона».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости