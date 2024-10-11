0

Анну Вяхиреву признали лучшим игроком сентября в чемпионате Франции

Россиянку Анну Вяхиреву признали лучшим игроком сентября во Франции.

Гандболистка сейчас выступает за французский «Брест», куда перешла в июле из норвежского «Виперс Кристиансанд».

В прошлом месяце Вяхирева забросила 14 мячей в 3 матчах.

В голосовании она обошла Марин Дюпюи из «Нанта» и Ализее Фрекон из «Безансона».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoАнна Вяхирева
Брест жен
Рекомендуем
Гандбол в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гандболист Калараш о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Я знаю четыре или пять языков. Являюсь ли я тупым или это опровержение тезиса?»
725 октября, 10:35
Гандболист Калараш о словах Вяльбе про «бомбу на Лондон»: «Очень надеюсь, что она не имела в виду это в прямом смысле и контексте»
165 октября, 08:06
Глеб Калараш: «В нынешней ситуации, если бы кто-то предложил: «Ты поедешь под нашим флагом на чемпионат Европы и мира», я бы согласился»
15 октября, 07:18
Автобус с болельщиками «Виктора» попал в ДТП под Краснодаром. Гандболисты клуба оказали помощь пострадавшим
930 сентября, 01:20
Гандбольный клуб «Виктор» окажет помощь пострадавшим в ДТП болельщикам
129 сентября, 20:02
«Путин сказал Бобровниковой: «Бобер, открой глаза». Мы просто ошалели». Гандболистка Сень о встрече с президентом после Рио-2016
226 сентября, 17:41
Евгений Трефилов перенес операцию на почках
25 сентября, 10:23
Суперкубок России по гандболу (жен). ЦСКА обыграл «Ростов-Дон»
13 сентября, 18:28
Гандболист Тамерлан Мусаев дисквалифицирован до конца года за ставки
128 августа, 10:30
Александр Медведев: «Считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги»
127 августа, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
45 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
12 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
21 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
721 августа 2022, 09:14