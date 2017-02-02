Мужская сборная России по гандболу выступит на ЧМ-2021. Команда получила wild card

Мужская сборная России по гандболу выступит на чемпионате мира 2021 года в Египте.

В апреле Европейская федерация гандбола отменила региональную квалификацию на ЧМ-2021 из-за пандемии коронавируса. Победителями квалификации были признаны 10 лучших команд по результатам Евро-2020.

Сборная России в их число не вошла, но подала заявку на одну из двух wild card, которые распределяет Международная федерация гандбола (IHF).

Совет IHF рассмотрел ряд критериев и, приняв во внимание место российской команды на ЧМ-2019 (14-е), принял решение выдать России wild card.

Второе специальное приглашение досталась сборной Польши.

Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд пройдет с 14 по 31 января 2021 года