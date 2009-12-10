Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказал мнение насчет отстранения России от крупных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры, на 4 года.

– Что касается ВАДА... Так много уже сказано. Единственное, мне, конечно, особенно обидно, что люди, которые принимали решение об отстранении, и люди – наши люди! – которые делали все это, берут и вот так выбрасывают 140 миллионов человек...

Хватит уже! Был 1980-й, 84-й, и вот сейчас... Хватит ерундой заниматься, в политику в спорте играть. Да, понимаю, спорт уже и есть политика. Но остановитесь хотя бы! Где-то же должна быть эта остановка.

Если попадаем на Олимпиаду, то даже под флагом пяти колец (а в 1992 году в Барселоне мы уже под олимпийским флагом выступали) надо доказывать, что есть такие спортсмены, есть такие чемпионы и есть такая страна. Важен результат. Напомним тем самым о себе, что мы есть. Что мы – живы.

Надо, чтобы все это безобразие закончилось в конце концов... Не хочу говорить о некоторых моментах, на зимних Олимпиадах и на летних. Предпочитаем этого не замечать. Просто хочется, чтобы наши руководители больше не вляпывались.

Всей правды мы, конечно, до конца не знаем и не узнаем – да ну и слава богу, нам это не нужно. Нам нужно, чтобы команда была на Олимпиаде, и чтобы все знали – есть такая страна Россия, которая может немножко подпортить кому-нибудь портрет, ха-ха.

– Как отразится на девчонках из сборной запрет на флаг, гимн и атрибутику?

– На сегодняшнем поколении это так не отражается, как на нашем. Я-то в шесть утра просыпался с гимном Советского Союза и ложился тоже с ним. Когда поменяли гимн, было непривычно. Потом вернули.

А как для них... Они-то уже другое поколение. Но все равно, гимн и флаг должны обязательно быть! Я буду рад, даже если вынесут знамя победы.

Будем надеяться. Надежда – это главное. Ну и прошу, чтобы не расслаблялись. Ни корреспонденты, ни игроки, – сказал Трефилов.

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА