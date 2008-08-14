Евгений Трефилов: «Очень плохо думаю о будущем российского гандбола. Где сейчас мужская сборная, там и женская будет»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу поделился мнением о перспективах этого вида спорта в России.

Трефилов ушел из команды по состоянию здоровья.

«Я надеюсь, что мы говорим честно и меня за это никто не осудит. Очень плохо думаю о будущем российского гандбола. Потому что у нас он потихоньку как кожа – когда ее польют водой, сжимается. Смотрите, лет пять назад я уже говорил, что мы идем по ступеням развития мужского гандбола.

Вот посмотрите, где мужики? Там же и наши женщины тоже будут. Или посмотрите у молодежи. Раньше первые места были, а сейчас – четвертые, пятые. То есть, молодежной подпитки нет. Количество занимающихся сократилось.

Некоторые скажут: «Ну, это вина федерации». Ну, ребят, не думаю, что это только вина федерации. Местные наши товарищи? Тишина. Так не бывает. Мы на месте перестали работать», – рассказал Трефило в эфире «Россия 24».

Думали, Трефилов – лютый? После золота Олимпиады он с голым торсом расцеловал команду в раздевалке