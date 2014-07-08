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20-летняя российская гандболистка Екатерина Королева погибла в Польше

Теги сборная России жен происшествия Пляжный гандбол ФГР Екатерина Королева Гандбол

20-летняя россиянка Екатерина Королева, игрок национальной сборной по пляжному гандболу, погибла в Польше. 

Спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок чемпионата Европы. 

«Федерация гандбола России с прискорбием сообщает о гибели игрока национальной сборной по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Трагедия случилась после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки.

По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям.

Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации», – сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

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