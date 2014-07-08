20-летняя российская гандболистка Екатерина Королева погибла в Польше

20-летняя россиянка Екатерина Королева, игрок национальной сборной по пляжному гандболу, погибла в Польше.

Спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок чемпионата Европы.



«Федерация гандбола России с прискорбием сообщает о гибели игрока национальной сборной по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Трагедия случилась после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки.

По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители оказывают полное содействие полицейским и следователям.

Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации», – сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).