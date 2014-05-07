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    Трефилов провел первую тренировку после операции на сердце

    Теги Кубань сборная России жен Евгений Трефилов Сергей Шишкарев ФГР Гандбол

    Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что главный тренер женской сборной России и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов вернулся к работе после операции на сердце.

    19 февраля 63-летний специалист перенес операцию на сердце. В середине марта его выписали из больницы в Краснодаре, после чего он прошел курс реабилитации в санатории.

    «Евгений Васильевич проводит первую тренировку в «Кубани», – сказал Шишкарев.

    «Трефилов сегодня провел первую полноценную часовую тренировку с командой. Второй час с командой работал его помощник Денис Сайфулин.

    Мы поговорили с Трефиловым о работе клуба, наших повседневных делах, о предстоящих матчах за третье место (чемпионата России). Пока, конечно, рановато [полноценно возвращаться к работе] – будет постепенно наращивать», – отметил генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер.

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