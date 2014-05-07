Трефилов провел первую тренировку после операции на сердце

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что главный тренер женской сборной России и краснодарской «Кубани» вернулся к работе после операции на сердце.

19 февраля 63-летний специалист перенес операцию на сердце. В середине марта его выписали из больницы в Краснодаре, после чего он прошел курс реабилитации в санатории.

«Евгений Васильевич проводит первую тренировку в , – сказал Шишкарев.

«Трефилов сегодня провел первую полноценную часовую тренировку с командой. Второй час с командой работал его помощник Денис Сайфулин.

Мы поговорили с Трефиловым о работе клуба, наших повседневных делах, о предстоящих матчах за третье место (чемпионата России). Пока, конечно, рановато [полноценно возвращаться к работе] – будет постепенно наращивать», – отметил генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер.