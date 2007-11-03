Евгений Трефилов: «Меня бесят люди, которые знают все на свете — от космоса до гандбола. Да еще и советы постоянно дают»

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов рассказал о том, как сформировал состав команды на чемпионат Европы, который пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции.

«Меня бесят люди, которые знают все на свете — от космоса до моего вида спорта. Да еще и советы постоянно дают, рассказывают, как правильно. Я же не лезу рассуждать, откуда взялась дыра в космическом модуле или почему едва не погубили космонавтов из-за некачественно сделанной ракеты. У меня свое место работы, на котором стараюсь делать то, что умею, и на котором что-то понимаю.

Страны Советов у нас больше нет, но советы тем не менее дают постоянно. Навязывают мне людей, которые даже в чемпионате России ничего не показывают! За результат кто будет отвечать — я или советчики.



Чемпионат Европы — небольшая война, на которую должен ехать обстрелянный солдат. Желательно морпех, который прыгнет с борта, сделает кувырок в полете, а потом еще на ходу и соперников уничтожит. Но мне же упорно твердят: бери, в бою опыта наберутся.

Ну возьму я девочку. На трибуне посидит, посмотрит. Против соперника послабее я ее выпущу вместо, например, Ани Кочетовой. Затем Аню верну обратно, а девочку — на трибуну. И израсходую две замены. А здесь вратарю «каску отбили», но я без запасных, потому что кому-то нужно было обязательно посмотреть в бою на необстрелянную. Так что, прежде чем с советами лезть, пусть регламент почитают.

У меня много критиков. И еще больше советчиков. А есть такие стратеги, которые говорят: да, я игрока подготовлю, только ты все равно не возьмешь. Ребята, вы подготовьте — возьму с радостью. Но где они, ваши подготовленные?

Я же не идиот, чтобы рисковать чемпионатом Европы ради того, чтобы протащить туда «своего» игрока. У меня нет старческого маразма, я нормальный человек. А вот на меня лают тупые и ограниченные барбосы, которые не добавляют положительных эмоций. Но я в любом случае буду делать то, что считаю нужным. А команда еще поборется», – сказал Трефилов.

Председателем попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) является глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.