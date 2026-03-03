Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер упомянул «Арсенал», говоря о затягивании времени на стандартах.
Команды встретятся завтра в рамках 29-го тура АПЛ.
«Для меня главный вопрос – установить четкое правило о том, сколько времени можно тратить при подаче углового, выполнении вбрасывания или штрафного удара. Думаю, этого никто не замечает, но когда у «Арсенала» угловой и они ведут в счете, иногда они тратят больше минуты только на то, чтобы разыграть его.
Поэтому, я считаю, нужно ввести четкие правила, потому что в итоге чистое игровое время составляет 50 минут вместо 65 минут, и из-за этого игра сильно меняется, если нет одинакового чистого игрового времени во всех матчах. Мы проанализировали это, и разница просто колоссальная.
Я считаю, что каждый болельщик, который платит большие деньги за посещение стадиона и просмотр наших матчей, должен видеть одинаковое чистое игровое время, потому что они платят немалые деньги. Они хотят видеть футбольное зрелище, а не то, что мяч находится в игре, возможно, 50 минут, а 40 минут матч фактически не идет», – сказал Хюрцелер.
Реально, иногда футбол играют по 20 сек, затем на стандарты по 5-10 мин смотришь, рэгби все больше напоминает.
И еще одно, я бы чесно говоря запретил бы пас вратарю. Это просто катастрофа, когда мяч с метров 50 возвращают вратарю и вся эта чехарда может повтороятся раз 30 за матч.. Смотреть это можно лишь имея стальные нервы.. Это футбол, это игра, а ее превратили в прагматичную работу, где пашут, именно пашут на результат. Игроу здесь давно уже не пахнет и дальше будет только хуже..
А время матча увеличится до часов 3 или больше и кому надо это смотреть?
То что вы описываете - это называется диверсификация рисков. Как у разработчиков: когда реализовываешь идею - весело, когда надо впихнуть во все стандарты безопасности и производительности - капец, как уныло.
Я даже не буду спорить, что Арсенал тратит дохрена на ауты и угловые, но при этом Арсенал на втором месте по чистому времени матча после шити. И даже играюще-атакующий Ливер вообще то ниже. Вместе с Челси, МЮ и прочими
Хюрцелер, конечно, так доболтается, ему бы Брайтон вытащить из болота
И я за то, чтобы Арсенал больше тянул время, потому что количество матчей у наших игроков запредельное, что отражается на количестве травм