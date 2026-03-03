Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»

Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой.

Главный тренер «Брайтона » Фабиан Хюрцелер упомянул «Арсенал », говоря о затягивании времени на стандартах.

Команды встретятся завтра в рамках 29-го тура АПЛ .

«Для меня главный вопрос – установить четкое правило о том, сколько времени можно тратить при подаче углового, выполнении вбрасывания или штрафного удара. Думаю, этого никто не замечает, но когда у «Арсенала» угловой и они ведут в счете, иногда они тратят больше минуты только на то, чтобы разыграть его.

Поэтому, я считаю, нужно ввести четкие правила, потому что в итоге чистое игровое время составляет 50 минут вместо 65 минут, и из-за этого игра сильно меняется, если нет одинакового чистого игрового времени во всех матчах. Мы проанализировали это, и разница просто колоссальная.

Я считаю, что каждый болельщик, который платит большие деньги за посещение стадиона и просмотр наших матчей, должен видеть одинаковое чистое игровое время, потому что они платят немалые деньги. Они хотят видеть футбольное зрелище, а не то, что мяч находится в игре, возможно, 50 минут, а 40 минут матч фактически не идет», – сказал Хюрцелер.