  Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
56

Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»

Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой.

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер упомянул «Арсенал», говоря о затягивании времени на стандартах. 

Команды встретятся завтра в рамках 29-го тура АПЛ

«Для меня главный вопрос – установить четкое правило о том, сколько времени можно тратить при подаче углового, выполнении вбрасывания или штрафного удара. Думаю, этого никто не замечает, но когда у «Арсенала» угловой и они ведут в счете, иногда они тратят больше минуты только на то, чтобы разыграть его.

Поэтому, я считаю, нужно ввести четкие правила, потому что в итоге чистое игровое время составляет 50 минут вместо 65 минут, и из-за этого игра сильно меняется, если нет одинакового чистого игрового времени во всех матчах. Мы проанализировали это, и разница просто колоссальная.

Я считаю, что каждый болельщик, который платит большие деньги за посещение стадиона и просмотр наших матчей, должен видеть одинаковое чистое игровое время, потому что они платят немалые деньги. Они хотят видеть футбольное зрелище, а не то, что мяч находится в игре, возможно, 50 минут, а 40 минут матч фактически не идет», – сказал Хюрцелер. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
56 комментариев
В футзале давно эту проблему решили. Но футбол это скрепы и традиции, тут сразу все было идеально. А пенять на Арсенал не нужно, правила не они писали
И не только "Арсенал". Вообще, неплохо бы ограничить время для подачи углового, например, одной минутой для всех. Если команда не успела - удар от ворот.
Ответ Andrey Kuritcyn
И не только "Арсенал". Вообще, неплохо бы ограничить время для подачи углового, например, одной минутой для всех. Если команда не успела - удар от ворот.
Одна минута это куча времени для углового
Ответ Andrey Kuritcyn
И не только "Арсенал". Вообще, неплохо бы ограничить время для подачи углового, например, одной минутой для всех. Если команда не успела - удар от ворот.
15 секунд
Еще ауты нереально бесят всех команд, особенно Брендфорда. Пока игрок с другого фланга прибежит, пока полотенцем протрет и тп. Пора ауты делать такими же, как у кипера, т.е секунд 8-10 на вброс или отдавать другой команде. Арсенал тоже бросает ауты очень долго даже когда счет ничейный или проигрышный, особенно Уайт этим грешил. Такое ощущение, что Артета будет бить, если бросить аут чужому. А чистое время - фигня, надеюсь, что такого никогда не будет.
Ответ Madridista CF
Еще ауты нереально бесят всех команд, особенно Брендфорда. Пока игрок с другого фланга прибежит, пока полотенцем протрет и тп. Пора ауты делать такими же, как у кипера, т.е секунд 8-10 на вброс или отдавать другой команде. Арсенал тоже бросает ауты очень долго даже когда счет ничейный или проигрышный, особенно Уайт этим грешил. Такое ощущение, что Артета будет бить, если бросить аут чужому. А чистое время - фигня, надеюсь, что такого никогда не будет.
А с аутами как раз есть правило что какое-то время на выброс мяча, иногда же дают желтые карточки за затяжки времени (Акунье несколько лет назад в плей-офф ле дали вторую жк за затяжку хотя он явно тогда разыгрывал аут не дольше чем те, которые хотят использовать аут как угловой и ждут пока прибегут центральные защитники в чужую штрафную, но почему-то судьи позволяют в таких моментах долго разыгрывать аут)
Ответ Madridista CF
Еще ауты нереально бесят всех команд, особенно Брендфорда. Пока игрок с другого фланга прибежит, пока полотенцем протрет и тп. Пора ауты делать такими же, как у кипера, т.е секунд 8-10 на вброс или отдавать другой команде. Арсенал тоже бросает ауты очень долго даже когда счет ничейный или проигрышный, особенно Уайт этим грешил. Такое ощущение, что Артета будет бить, если бросить аут чужому. А чистое время - фигня, надеюсь, что такого никогда не будет.
С нового сезона на ауты дадут 5 секунд. Так что больше не будет идиотских подач в штрафную и поиска более сухого мяча
Да сейчас на угловые в целом тратиться минута. Просто обратите внимание, на каждом угловом судья обязательно подходит и разговаривает с бадающими друг друга игроками.
Ответ Жора где ты был?
Да сейчас на угловые в целом тратиться минута. Просто обратите внимание, на каждом угловом судья обязательно подходит и разговаривает с бадающими друг друга игроками.
Вот это вообще не понимаю, на кой чёрт судья это делает. Подали - нарушили - пенальти/штрафной в обратную сторону.
Реально, иногда футбол играют по 20 сек, затем на стандарты по 5-10 мин смотришь, рэгби все больше напоминает.
Пора уже наконец ввести чистое игровое время. Просто задолбало смотреть, как футболисты валяются на поле в корчах болевых мук. Как они черепашьим ходом уходят с пола при замене. Как судьи по 5 минут при стандартах увещевают игроков не обниматься аки любовники (хотя это никогда не помогает).. Еще ВАР по 10 минут иногда. Абсолютно прав чел. Стопудово прав. И дело не угловых Арсенала. Большинство матчей стали такими. Тошно смотреть.

И еще одно, я бы чесно говоря запретил бы пас вратарю. Это просто катастрофа, когда мяч с метров 50 возвращают вратарю и вся эта чехарда может повтороятся раз 30 за матч.. Смотреть это можно лишь имея стальные нервы.. Это футбол, это игра, а ее превратили в прагматичную работу, где пашут, именно пашут на результат. Игроу здесь давно уже не пахнет и дальше будет только хуже..
Ответ Starless13
Пора уже наконец ввести чистое игровое время. Просто задолбало смотреть, как футболисты валяются на поле в корчах болевых мук. Как они черепашьим ходом уходят с пола при замене. Как судьи по 5 минут при стандартах увещевают игроков не обниматься аки любовники (хотя это никогда не помогает).. Еще ВАР по 10 минут иногда. Абсолютно прав чел. Стопудово прав. И дело не угловых Арсенала. Большинство матчей стали такими. Тошно смотреть. И еще одно, я бы чесно говоря запретил бы пас вратарю. Это просто катастрофа, когда мяч с метров 50 возвращают вратарю и вся эта чехарда может повтороятся раз 30 за матч.. Смотреть это можно лишь имея стальные нервы.. Это футбол, это игра, а ее превратили в прагматичную работу, где пашут, именно пашут на результат. Игроу здесь давно уже не пахнет и дальше будет только хуже..
Да сколько же вам говорить, не избавит это от симуляций и валяний на газоне!
А время матча увеличится до часов 3 или больше и кому надо это смотреть?
Ответ Starless13
Пора уже наконец ввести чистое игровое время. Просто задолбало смотреть, как футболисты валяются на поле в корчах болевых мук. Как они черепашьим ходом уходят с пола при замене. Как судьи по 5 минут при стандартах увещевают игроков не обниматься аки любовники (хотя это никогда не помогает).. Еще ВАР по 10 минут иногда. Абсолютно прав чел. Стопудово прав. И дело не угловых Арсенала. Большинство матчей стали такими. Тошно смотреть. И еще одно, я бы чесно говоря запретил бы пас вратарю. Это просто катастрофа, когда мяч с метров 50 возвращают вратарю и вся эта чехарда может повтороятся раз 30 за матч.. Смотреть это можно лишь имея стальные нервы.. Это футбол, это игра, а ее превратили в прагматичную работу, где пашут, именно пашут на результат. Игроу здесь давно уже не пахнет и дальше будет только хуже..
Все правильно с точки зрения теории. Но если я вас заставлю поставить квартиру и месячную зарплату на результат матча, вы согласитесь и на симуляции, и на пасы вратарю, если это повысит шансы на победу. И конечно, вы совершенно не захотите участвовать в матче, который будет продолжаться 3 часа.
То что вы описываете - это называется диверсификация рисков. Как у разработчиков: когда реализовываешь идею - весело, когда надо впихнуть во все стандарты безопасности и производительности - капец, как уныло.
Календарь надо разгружать, убираьь кубок лиги и часть матчей сборных, тогда не будет такого. А то устроили игры каждый третий день и удивляются, чё стало так много задержек.
Наброс

Я даже не буду спорить, что Арсенал тратит дохрена на ауты и угловые, но при этом Арсенал на втором месте по чистому времени матча после шити. И даже играюще-атакующий Ливер вообще то ниже. Вместе с Челси, МЮ и прочими

Хюрцелер, конечно, так доболтается, ему бы Брайтон вытащить из болота
Ответ Catch You
Наброс Я даже не буду спорить, что Арсенал тратит дохрена на ауты и угловые, но при этом Арсенал на втором месте по чистому времени матча после шити. И даже играюще-атакующий Ливер вообще то ниже. Вместе с Челси, МЮ и прочими Хюрцелер, конечно, так доболтается, ему бы Брайтон вытащить из болота
Брайтон вытащить из болота? Вы сейчас про что?
Ответ victor-is-batman
Брайтон вытащить из болота? Вы сейчас про что?
Если не считать последние 2 матча, у него была только одна победа из 12 в последних. Брайтон вроде и играет, но постоянно не добивается результата. Когда-то он претендовал если не на ЛЧ, то на еврокубки, а сейчас не может выбраться из середины. Брентфорд, Эвертон и даже Фулхэм смотрятся намного цельнее. Команда стагнирует
Кто-то пишет как и боцман чаек что время тянут.Вы серьёзно?А я то дурень думал что это судья даёт отмашку(свисток)когда можно подавать,а оказывается можно поставить мяч у флажка и сразу лупануть и не важно что игроки в штрафной там чуть ли не в рукапашную пошли, главное быстрее подать и не обращать внимания на судью
И да и нет, и да и нет
Мне лень искать актуальную статистику, но месяц назад чистое игровое время в матчах Арсенала было в среднем на 20 секунд больше чем у Брайтона..
И я за то, чтобы Арсенал больше тянул время, потому что количество матчей у наших игроков запредельное, что отражается на количестве травм
