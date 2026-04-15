100% сэйвов в сезон ЛЧ – вечный рекорд Леманна

Давид Райя несколько раз спас «Арсенал» в концовке против «Спортинга» – и забрал приз лучшему игроку матча. В этом сезоне испанец – самый надежный кипер Лиги чемпионов. В Португалии он довел пропорцию отраженных ударов до безумных 90%.

Этого оказалось достаточно, чтобы войти в десятку лучших в истории. Еще и появился прекрасный повод вспомнить про великую игру Йенса Леманна в сезоне-2005/06 – он вечный лидер этого рейтинга. Достижение из кампании, в которой «Арсенал» дошел до финала ЛЧ при очень трудной сетке.

В створ ворот Леманна били Роналдо, Рауль, Павел Недвед, Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Роберто Карлос, Хуан Роман Рикельме, Робиньо и молодой Серхио Рамос. Но даже такие легенды не испортили немцу безупречную статистику:

В десятке есть легенды на пике величия, краткосрочные, но крайне заслуженные герои и Михаэль Рензинг. Для полноты картины: статистика доступна с сезона-1999/00, так что корректнее говорить про лучших в 21 веке. Но на место Леманна это никак не повлияло бы.

Вообще Леманна-2005/06 чаще вспоминают за его рекорд по минутам без пропущенных в ЛЧ – 853 минуты. Но рекорд по проценту сэйвов – еще долговечнее. Йенс ценит его сильнее. «Беспрецедентный рекорд, который пометил меня в вечности», – подчеркивал он в автобиографии.

И да: во всех текстах про процент сэйвов нужна занудная оговорка – этот показатель хорош тем, что он простой и давно подсчитывается. Есть возможность прямого сопоставления с легендами начала века. Но есть минусы – он слишком простой. Удары слишком разные, чтобы считать итоговую цифру точным индикатором уровня вратарской игры. Изучая таблицы, важно держать в уме обе стороны.

А теперь давайте вникать в детали суперформы Леманна.

Леманну часто били? «Арсенал» играл более оборонительно?

Вот так выглядит таблица лучших по проценту сэйвов с количеством матчей и ударов в створ (общая и в пересчете на 90 минут):

Леманна проверяли не реже, чем других сверхнадежных вратарей. Нацеленный на сдерживание стиль помогал, но точно не оставлял немца вообще без работы.

В то же время вряд ли рекорд был бы возможен, если бы «Арсенал» действовал в привычной манере без адаптаций. В этот год в АПЛ Леманн тоже выдал пик в плане процента отраженных ударов, но показатель был скромнее (81,7%), а в створ ему били почти в полтора раза чаще:

Действительно «Арсенал» в Лиге чемпионов играл осторожнее, чем обычно. «Мы использовали схему 4-5-1 с Тьерри Анри в роли единственного нападающего. Вопреки своим привычным атакующим порывам, Арсен Венгер выбирал эту стратегию на протяжении всего пути к финалу Лиги чемпионов – и это работало», – вспоминал Леманн.

Классика того «Арсенала» предполагала двух нападающих (либо нападающий плюс десятка) и открытый центр поля – один из полузащитников действовал в свободной манере и совершал частые рывки в атаку.

В матчах Лиги чемпионов менялась и схема, и функции. Тройка полузащитников действовала с упором на помощь защитникам. Была вот такая дополнительная протекция защиты:

В обычном режиме вместо треугольника в такой ситуации обороне, вероятно, помогал бы только главный опорник Жилберто Силва.

У готовности Венгера сыграть осторожнее было несколько объяснений. Во-первых, такой футбол идеально вписывался в дух времени. Лучшие английские продвижения по сетке Лиги чемпионов тех лет – «Челси» Жозе Моуринью и «Ливерпуль» Рафы Бенитеса. Команды без свободных полузащитников, выстроенные по принципу компактности и мгновенной реакции на переходные эпизоды. Новая тактика делала «Арсенал» похожим именно на них.

Во-вторых, у «Арсенала» было слишком много потерь в защите. «Из-за травм Эшли Коула, Лаурена и Паскаля Сигана я внезапно стал дедушкой для кучки тинейджеров», – шутил в автобиографии Йенс. Огромные проблемы были и у Сола Кэмпбелла. Сначала он был в такой плохой форме, что не просто выпадал из состава, но и получал от Венгера дополнительные выходные, чтобы «привести в порядок голову». Потом – уже весной – он сломал нос, из-за чего пропустил еще несколько игр.

Доля шутки в словах Леманна тут лишь в том, что формально его партнеры не были тинейджерами. Кем они были, оцените сами. Самое частое сочетание линии защиты по пути к финалу выглядело так – Эбуэ, Туре, Сендерос, Фламини (да-да, левым защитником):

Самым опытным был 24-летний Коло Туре. Вероятно, именно такая хрупкость обороны была главным мотивом для перехода на более оборонительный стиль.

Какими были лучшие спасения Йенса?

Главный сэйв Йенса – пенальти от Хуана Романа Рикельме в полуфинале с «Вильярреалом»:

Про этот пенальти Леманн рассказывал две интересные истории.

Первая – перед ударом к нему с советами подошел Тьерри Анри. Йенс признавался, что проигнорировал все, что он сказал. Главным ориентиром для него была предматчевая работа по изучению бьющего. Немец заметил, что Рикельме заметно чаще бьет в свой правый, вратарский левый, угол – и сделал на это ставку.

Вторая история – о повышенной мотивации отбить пенальти. По словам Леманна, она возникла из-за судейской ошибки. В глазах Йенса пенальти был левым, а «соперник – мертвым уже около 20 минут» (буквально его слова). Нужно было восстановить справедливость и не пустить такую команду в финал.

Жестче всего Леманн охарактеризовал эпизод перед пенальти в автобиографии: «После вообще не опасного навеса в нашу штрафную Клиши просто выпрыгнул рядом с Хосе Мари, который заметно выше его; оба не попали по мячу, но испанец завалился – и вот свисток судьи. Я не мог в это поверить – российский арбитр Иванов решил сделать подарок «Вильярреалу» и их президенту-девелоперу».

Пожалуй, второй по значимости сэйв был против Рауля в лондонском матче. Здесь реакция умножилась на везение:

На видео не очевидно, но, по словам Йенса, тут было даже двойное спасение: «Я кончиками пальцев перевел опасный удар Рауля в штангу, но мяч отскочил к нему. Ему нужно было бить с неудобной правой ноги, но он все равно мог забить с пары метров. Он поймал меня на противоходе, пробил в касание в дальний угол, но удача была на моей стороне – падая, я удачно зацепил мяч правой рукой».

В мадридском матче Леманн дважды спасал после выходов один на один Дэвида Бекхэма:

Эти спасения – самая яркая демонстрации главной силы Леманна. Его агрессивная манера тушила некоторые похожие выходы в зародыше еще до удара, либо ставила бьющего в максимально неприятные условия. Полезных эпизодов этого жанра у Йенса было больше всего. Из современных вратарей мастером таких выходов кажется Алиссон.

Еще одно направление – демонстрация чудо-реакции при ударах в упор или практически в упор. Здесь лучший пример – спасение после удара головой Гильермо Франко:

Несколько похожих по типажу, но чуть менее убойных ударов немец вытащил в других встречах.

Еще часть сэйвов из категории «должен брать», «просто сделал свою работу» – в основном после дальних или неудачных по исполнению ударов. Такие есть у каждого вратаря. Но по пути к финалу Йенс точно выдал достаточно ярких спасений.

Что было в финале, вы знаете. Роналдиньо вывел Это’О на ударную позицию, Леманн снес камерунца, но не помешал ему передать мяч Жюли, который отправил мяч в ворота. Тут вмешался норвежский судья Терье Хауге. Он отменил гол и удалил Йенса за фол последней надежды.

Решение помогло сохранить рекорды Леманна, но оставило «Арсенал» вдесятером на 75 минут. Позже Хауге признавал, что лучшим решением в эпизоде было бы использование принципа преимущества – гол засчитывается, а составы остаются равными. В книге Леманн уверяет, что при таком раскладе шансы «Арсенала» были бы выше: времени отыграться оставалось достаточно, а настолько длительная игра в меньшинстве с «Барсой» казалась приговором.

Зато в контексте рекордов все сложилось безупречно. По прошествии времени Йенс даже научился над этим тонко иронизировать. Главу про сезон-2005/06 он завершает так: «Даже если кто-то еще повторит настолько же сухой сезон, я все равно останусь единственным вратарем, не пропустившим за сезон ЛЧ ни одного гола, но проигравшим финал».

