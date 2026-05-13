Лучшие ассистенты топ-5 Европы в XXI веке. Олисе – в шаге от рекорда

Майкл Олисе назван лучшим французским футболистом , выступающим в зарубежном чемпионате. Награда заслуженная: только в Бундеслиге вингер «Баварии» забил 15 голов и отдал 21 голевую передачу.

Всего в текущем сезоне у Майкла – 22 гола и 30 ассистов за 50 матчей мюнхенцев во всех турнирах. Француз может установить солидный рекорд.

Портал Prime вспомнил лучших ассистентов в топ-5 лиг Европы в XXI веке. Рекорд с 31 голевой передачей делят Генрих Мхитарян, Кевин де Брюйне и Лионель Месси – у аргентинца сразу два рекордных сезона. Олисе идет следом.

Чтобы побить рекорд, Майклу нужно отдать еще две голевые передачи. На это у француза остается два матча «Баварии» –против «Кельна» в заключительном туре Бундеслиги и против «Штутгарта» в финале Кубка Германии.

Справится?