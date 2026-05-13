Лучшие ассистенты топ-5 Европы в XXI веке. Олисе – в шаге от рекорда
Майкл Олисе назван лучшим французским футболистом, выступающим в зарубежном чемпионате. Награда заслуженная: только в Бундеслиге вингер «Баварии» забил 15 голов и отдал 21 голевую передачу.
Всего в текущем сезоне у Майкла – 22 гола и 30 ассистов за 50 матчей мюнхенцев во всех турнирах. Француз может установить солидный рекорд.
Портал Prime вспомнил лучших ассистентов в топ-5 лиг Европы в XXI веке. Рекорд с 31 голевой передачей делят Генрих Мхитарян, Кевин де Брюйне и Лионель Месси – у аргентинца сразу два рекордных сезона. Олисе идет следом.
Чтобы побить рекорд, Майклу нужно отдать еще две голевые передачи. На это у француза остается два матча «Баварии» –против «Кельна» в заключительном туре Бундеслиги и против «Штутгарта» в финале Кубка Германии.
Справится?
🌟Майкл Олисе – 4 ⭐️
🇪🇸Ламин Ямаль – 2
🇪🇸Фермин Лопес – 2
🇫🇷Килиан Мбаппе – 2
Предположу что здесь не весь XXI век.
Ассисты Хави в Ла Лиге (20) можно даже на ютубе в отдельном видео специально смонтированном посмотреть.