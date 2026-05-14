«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе

Дмитрий Пятибратов: «Динамо» должно бороться только за чемпионство.

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о работе Ролана Гусева в «Динамо».

«В глазах руководителей Гусев выглядит человеком, который сегодня вселяет оптимизм. Но я бы был очень осторожен, потому что его работа меня не убедила в полной мере.

Отдельно выигранный матч у «Краснодара » – это плюс, свои позиции он чуть упрочил. Но если мы смотрим по дистанции, глобальных изменений с точки зрения не так много.

Команда вылетела из Кубка и заканчивает чемпионат в середине таблицы. Не стала играть ярче и фундаментально не поменялась.

Я всегда за молодых российских специалистов, но такой клуб, как «Динамо», с отменным составом должен бороться только за чемпионство.

И мы видим, что футболисты высказывались после игры, как хорошо мы отомстили «Краснодару» – это ущербная психология. В «Динамо » должен прийти тренер, который имеет опыт завоевания золота в тех или иных чемпионатах, совсем другого уровня человек.

Я бы очень хотел посмотреть здесь на работу Станислава Черчесова . С удовольствием бы увидел возвращение Леонида Слуцкого в российский чемпионат применительно к «Динамо».

Нужны не ноунеймы, а люди, которые добивались результатов. На коротком этапе можно доверить молодому специалисту даже большой клуб, но в долгую это не будет работать. Или гений, или опыт», – сказал Дмитрий Пятибратов .