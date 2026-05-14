  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
51

«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе

Дмитрий Пятибратов: «Динамо» должно бороться только за чемпионство.

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о работе Ролана Гусева в «Динамо».

«В глазах руководителей Гусев выглядит человеком, который сегодня вселяет оптимизм. Но я бы был очень осторожен, потому что его работа меня не убедила в полной мере.

Отдельно выигранный матч у «Краснодара» – это плюс, свои позиции он чуть упрочил. Но если мы смотрим по дистанции, глобальных изменений с точки зрения не так много.

Команда вылетела из Кубка и заканчивает чемпионат в середине таблицы. Не стала играть ярче и фундаментально не поменялась.

Я всегда за молодых российских специалистов, но такой клуб, как «Динамо», с отменным составом должен бороться только за чемпионство.

И мы видим, что футболисты высказывались после игры, как хорошо мы отомстили «Краснодару» – это ущербная психология. В «Динамо» должен прийти тренер, который имеет опыт завоевания золота в тех или иных чемпионатах, совсем другого уровня человек.

Я бы очень хотел посмотреть здесь на работу Станислава Черчесова. С удовольствием бы увидел возвращение Леонида Слуцкого в российский чемпионат применительно к «Динамо».

Нужны не ноунеймы, а люди, которые добивались результатов. На коротком этапе можно доверить молодому специалисту даже большой клуб, но в долгую это не будет работать. Или гений, или опыт», – сказал Дмитрий Пятибратов.

«Зенит» уже точно чемпион?34742 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
logoДмитрий Пятибратов
logoЛеонид Слуцкий
logoСтанислав Черчесов
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой то ноунейм обвиняет Гусева, что тот ноунейм). И, вообще, сейчас партия и правительство велят гнать на тренеров- иностранцев. А этот то ли спросонья, то ли с похмелья всё перепутал и гонит на русских).
Ответ agentkuper
Какой то ноунейм обвиняет Гусева, что тот ноунейм). И, вообще, сейчас партия и правительство велят гнать на тренеров- иностранцев. А этот то ли спросонья, то ли с похмелья всё перепутал и гонит на русских).
Он гонит на молодых русских,он за старых русских...Ну,я так понял.
Ответ Сергей Круг
Он гонит на молодых русских,он за старых русских...Ну,я так понял.
Сомнительно, что упомянутые старые русские сами себя русскими считают)
Откровенную пургу несёт этот персонаж говорит о тех которые давно остались в прошлом Черчесов, Слуцкий... самому то не смешно ???
Ответ Владимир Никаноров
Откровенную пургу несёт этот персонаж говорит о тех которые давно остались в прошлом Черчесов, Слуцкий... самому то не смешно ???
Я от Пятибратова ни одного адекватного комментария еще не видел.
Ответ Vamosalaplaya
Я от Пятибратова ни одного адекватного комментария еще не видел.
Пятибратов сам никакой тренер физрук. только команды разваливал.
С душком комментарий Пятибратова.
Ущербная психология, или не ущербная, а Гусев вместе с командой дёрнул быков. Как говорится - счёт на табле.
Ответ Вячеслав Бирюков
Ущербная психология, или не ущербная, а Гусев вместе с командой дёрнул быков. Как говорится - счёт на табле.
Ну я так понял он о Динамо в сезоне больше говорил, а не о том кто там кого дернул, а в сезоне все плохо у Динамо. Или это цель Динамо на сезон была дернуть Краснодар, тогда о кей, они справились))).
Ответ Зенит Зенитов
Ну я так понял он о Динамо в сезоне больше говорил, а не о том кто там кого дернул, а в сезоне все плохо у Динамо. Или это цель Динамо на сезон была дернуть Краснодар, тогда о кей, они справились))).
Ну а так конечно спасибо Вам за чемпионство, Тюкавина еще подгоните))))
Динамо нужно избавиться, от Карпинского хлама. Гусев создал, вполне боеспособный коллектив. Все футболисты команды, поддерживают Гусева ,на посту тренера. Сейчас команда уступает по составу, Зениту,Краснодару и Спартаку.
Ответ Сергей_1116868667
Динамо нужно избавиться, от Карпинского хлама. Гусев создал, вполне боеспособный коллектив. Все футболисты команды, поддерживают Гусева ,на посту тренера. Сейчас команда уступает по составу, Зениту,Краснодару и Спартаку.
Не чтобы докопаться, а информации ради. Какие именно позиции в сравнении у динамо проигрывают Краснодару на ваш взгляд? Вратарь, центральные или фланговые защитники, центр поля, атака? Поясните, пож
Ответ Сергей Веселов
Не чтобы докопаться, а информации ради. Какие именно позиции в сравнении у динамо проигрывают Краснодару на ваш взгляд? Вратарь, центральные или фланговые защитники, центр поля, атака? Поясните, пож
Вратарь, центральные и фланговые защитники - однозначно (центр защиты Динамо - отдельная история для анекдотов), центр поля - аналогично, Глебов явно не уровень Черникова и Ленини, Сперцян и Кривцов с Батчи явно смотрятся предпочтительнее Битело, играющего сносно через матч, Артура и Нгамале, но тут меньше разрыв. Атака примерно равна ввиду того, что у Краснодара нет сменщика Кордобе. А так - он сильнее любого нападающего Динамо, если сравнивать персоналии.
Интересно, а кого-то убедила работа Пятибратова в качестве тренера? Балаболить впустую даже Дьяков может...
Ни разу от футболистов Динамо не слышал про "как хорошо мы отомстили «Краснодару»", наоборот они всегда уходили от этой темы
Ответ brolgre
Ни разу от футболистов Динамо не слышал про "как хорошо мы отомстили «Краснодару»", наоборот они всегда уходили от этой темы
https://www.sports.ru/football/1117167070-tyukavin-o-21-s-krasnodarom-obmenyali-by-na-pobedu-v-krasnodare-v-kubk.html , еще Лунева и молодого интервью почитайте) От молодого про какую то месть вообще смешно слышать
Ответ brolgre
Ни разу от футболистов Динамо не слышал про "как хорошо мы отомстили «Краснодару»", наоборот они всегда уходили от этой темы
Вы даже послематчевые интервью не смотрели получается. Даже Лунев высказался. Или негатива со своей стороны не замечаем. В раздевалке даже праздник был. Видимо отомстить Краснодару было главной целью Динамо на сезон.
Сильно закусили конечно, два года шли к этому.
Снова бывший главный тренер команды из пердива. Давайте тренеров ДЮСШ опросим.
Кто такая пятибратов?🤔
а обвинять динамиков в том что они не легли под кабинетный новодел, а бились за свое имя и тренера - не ущербная психология?))
Ответ Amrarian
а обвинять динамиков в том что они не легли под кабинетный новодел, а бились за свое имя и тренера - не ущербная психология?))
То есть за свою имя, судя по результатам чемпионата, бились они выборочно? С Краснодаром и некоторыми другими? А может бились за мотивацию от Газпрома? Ну тогда это зашквар, а не борьба за имя.
Ответ Amrarian
а обвинять динамиков в том что они не легли под кабинетный новодел, а бились за свое имя и тренера - не ущербная психология?))
А можно подробнее про кабинетный новодел?
Просто так вбросить на вентилятор это каждый может. особенно сейчас полыхает у фанья ЦСКА, которые везде разносят с газовыми про то, что судьи больше всего ошибаются в пользу Краснодара. А по факту Краснодар где-то в середине, рядом с Зенитом и Спартаком.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
7 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
15 минут назад
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
38 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
45 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
51 минуту назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
сегодня, 09:45
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
34 минуты назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
53 минуты назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем