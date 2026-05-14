«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о работе Ролана Гусева в «Динамо».
«В глазах руководителей Гусев выглядит человеком, который сегодня вселяет оптимизм. Но я бы был очень осторожен, потому что его работа меня не убедила в полной мере.
Отдельно выигранный матч у «Краснодара» – это плюс, свои позиции он чуть упрочил. Но если мы смотрим по дистанции, глобальных изменений с точки зрения не так много.
Команда вылетела из Кубка и заканчивает чемпионат в середине таблицы. Не стала играть ярче и фундаментально не поменялась.
Я всегда за молодых российских специалистов, но такой клуб, как «Динамо», с отменным составом должен бороться только за чемпионство.
И мы видим, что футболисты высказывались после игры, как хорошо мы отомстили «Краснодару» – это ущербная психология. В «Динамо» должен прийти тренер, который имеет опыт завоевания золота в тех или иных чемпионатах, совсем другого уровня человек.
Я бы очень хотел посмотреть здесь на работу Станислава Черчесова. С удовольствием бы увидел возвращение Леонида Слуцкого в российский чемпионат применительно к «Динамо».
Нужны не ноунеймы, а люди, которые добивались результатов. На коротком этапе можно доверить молодому специалисту даже большой клуб, но в долгую это не будет работать. Или гений, или опыт», – сказал Дмитрий Пятибратов.
Сильно закусили конечно, два года шли к этому.
Просто так вбросить на вентилятор это каждый может. особенно сейчас полыхает у фанья ЦСКА, которые везде разносят с газовыми про то, что судьи больше всего ошибаются в пользу Краснодара. А по факту Краснодар где-то в середине, рядом с Зенитом и Спартаком.