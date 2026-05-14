У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
У Лионеля Месси отменили 61-й хет-трик в карьере.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Цинциннати» (5:3) в матче регулярного чемпионата МЛС.
38-летний аргентинец отличился на 24-й и 55-й минутах игры.
Кроме того, Месси забил на 89-й минуте игры, изначально у него был хет-трик, но позже третий гол был переписан в протоколе.
У Месси мог быть 61-й хет-трик в карьере форварда. В прошлый раз он забивал три мяча за матч 18 октября 2025 года – тогда он трижды отличился в игре с «Нэшвиллом» (5:2).
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», сделал 66 хет-триков в карьере (56 за клубы, 10 – за сборную).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
https://www.mlssoccer.com/competitions/mls-regular-season/2026/matches/cinvsmia-05-13-2026/
Дак ведь по вашей логике такое не должно засчитываться, как и против Лексинбургов?
Но в целом Месси в порядке. Бускетс и Альба ушли, а он продолжает вести игру команды.
Но проецировать на ЧМ это всё не стоит. Там, конечно, будет сложнее. Очень многое зависит от Скалони, как подведёт команду к турниру.
🐫 Оторвался от Месси в лиге инвалидов.
Вы давайте статистику Месси и Роналду с учётом среднего показателя за матч, поскольку они провели не равное количество матчей, а пенальти в разных лигах имеют разную цену. Без учёта пенальти., пожалуйста.
Поскольку пенальти часто результат действий не Рона или Месси, а других футболистов.