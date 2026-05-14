У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66

У Лионеля Месси отменили 61-й хет-трик в карьере.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси забил два мяча в ворота «Цинциннати » (5:3) в матче регулярного чемпионата МЛС .

38-летний аргентинец отличился на 24-й и 55-й минутах игры.

Кроме того, Месси забил на 89-й минуте игры, изначально у него был хет-трик, но позже третий гол был переписан в протоколе.

У Месси мог быть 61-й хет-трик в карьере форварда. В прошлый раз он забивал три мяча за матч 18 октября 2025 года – тогда он трижды отличился в игре с «Нэшвиллом» (5:2).

Криштиану Роналду , выступающий за «Аль-Наср», сделал 66 хет-триков в карьере (56 за клубы, 10 – за сборную).