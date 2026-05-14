У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66

У Лионеля Месси отменили 61-й хет-трик в карьере.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Цинциннати» (5:3) в матче регулярного чемпионата МЛС.

38-летний аргентинец отличился на 24-й и 55-й минутах игры.

Кроме того, Месси забил на 89-й минуте игры, изначально у него был хет-трик, но позже третий гол был переписан в протоколе.

У Месси мог быть 61-й хет-трик в карьере форварда. В прошлый раз он забивал три мяча за матч 18 октября 2025 года – тогда он трижды отличился в игре с «Нэшвиллом» (5:2).

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», сделал 66 хет-триков в карьере (56 за клубы, 10 – за сборную).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Думаю, что ни для кого не секрет, что Лео имел бы как минимум столько же хет-триков в карьере, если бы не раздавал пенальти имея неоднократно по два гола в матче своим товарищам, по поводу конкурента под номером 7 не буду ничего писать - всем известны его одержимость исполнять их всегда и в обязательном порядке, но парочку он отдал пробить, но там хет-триком и не пахло) Кстати в ЛЧ они оба имеют по 8 хет-триков каждый, правда Лео сыграл на 20 матчей меньше)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Смешно) А может не было надобности? Там никому не нужна была его поддержка на данный момент, далее - он их безупречно все выполнил, включая две серии послематчевых ударов, ну и наконец, если ты бы внимательно смотрел игры чемпионата, как я с первой до последней минуты, включая повторы, то не было ни одного сомнительного пенальти у Аргентины, все по делу и Лео все по красоте положил в сетку) Ну и наконец разрыв в 70 пенальти в пользу Криштиану Месси никогда не побить в плане назначенных, никому не побить, родной)
сколько хет триков без пенок?
Не скажу сколько без пенок, но есть подозрение) Что касается общего количества голов без пенок в карьере, то у Лео 795 голов на данный момент, а у вечно второго парня по-прежнему 787 и на 168 игр больше, если коротко)
У Месси 42 хет-трика без пенальти, у Роналду - 28
Отменили хет-трик, там от штанги мяч ударил вратаря и вернулся в ворота, поэтому автогол
https://www.mlssoccer.com/competitions/mls-regular-season/2026/matches/cinvsmia-05-13-2026/
Комментарий скрыт
Боромир бы сделал 67
У некоторых нападающих голов на высшем уровне меньше за всю карьеру, чем у этих монстров хет-триков)
Вот засранцы, отняли хет трик у Лёни. Ну ничего, надеюсь он и Де Пауль сейчас разыграются, и на ЧМ ещё хет трик будет.
Против какого нибудь Такого и Тринидада?
Дак ведь по вашей логике такое не должно засчитываться, как и против Лексинбургов?
Не я же привёл Тринидады на ЧМ. А раз уж они там, что предлагаешь, не забивать им?
Кажется Месси подходит к ЧМ в своем прайме, тем интереснее будет наблюдать за аргентинцами. То, что мы знаем точно, Месси отличный мотиватор и вдохновитель для своих команд.
Особенно здорово вдохновлял ПСЖ на вылеты в 1/8 финала ЛЧ
По этому матчу судить не стоит. Оборона Цинциннати в этом сезоне ещё хуже, чем у Майами. В этом матче обе команды соревновались, кто кому больше поможет.
Но в целом Месси в порядке. Бускетс и Альба ушли, а он продолжает вести игру команды.
Но проецировать на ЧМ это всё не стоит. Там, конечно, будет сложнее. Очень многое зависит от Скалони, как подведёт команду к турниру.
А вы посмотрите у кого сколько Хет-триков в ЕВРОПЕ.
🐫 Оторвался от Месси в лиге инвалидов.
Уважаемая редакция.
Вы давайте статистику Месси и Роналду с учётом среднего показателя за матч, поскольку они провели не равное количество матчей, а пенальти в разных лигах имеют разную цену. Без учёта пенальти., пожалуйста.
Поскольку пенальти часто результат действий не Рона или Месси, а других футболистов.
Блин, Месси много отдавал партнёрам голевые моменты, но с вратарём противника же делиться было необязательно.
Месси сделал дубль против «Цинциннати», забив 908-й и 909-й голы в карьере. Его третий гол в матче переписали. У Роналду 971 мяч
14 мая, 01:55
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
2 минуты назад
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
33 минуты назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
40 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
46 минут назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
сегодня, 09:45
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
29 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
48 минут назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
