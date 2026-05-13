🎥 Жуткая травма из Гондураса. Игрок чуть не лишился голеностопа
Бразильский нападающий Ромарио да Силва из «Мотагуа» получил тяжелую травму голеностопа в матче 4-го тура Клаусуры Национальной лиги Гондураса против «Оланчо».
На 55-й минуте встречи Да Силва в борьбе с соперником крайне неудачно поставил ногу на газон. Осторожно, далее последует видео травмы –сцена может быть неприятной, поэтому смотрите аккуратно.
Футболиста доставили в больницу. Клуб сообщил, что игрок получил переломо-вывих левого голеностопа. Поскольку на кость попала трава, операцию отложили до пятницы, чтобы рану успели очистить, добавляет «Мотагуа».
Клуб навестил игрока в больнице.
Пожелаем Ромарио здоровья.