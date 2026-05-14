  • МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 5:3 с «Цинциннати», «Канзас Сити» Шапи обыграл «Гэлакси» Ройса
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 5:3 с «Цинциннати», «Канзас Сити» Шапи обыграл «Гэлакси» Ройса

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В чемпионате МЛС в ночь на четверг «Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Цинциннати» (5:3) в гостях, «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова победил «Гэлакси» Марко Ройса (3:1).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
13 мая 23:30, TQL Stadium
Цинциннати
Завершен
3 - 5
1.72xG2.25
Интер Майами
Эвандер
90’
+4’
89’
  Селентано
Andrei Chirilă   Ayoub Lajhar
87’
Буха   Барлоу
87’
84’
  Бертераме
79’
  Сильветти
77’
Брайт
77’
Суарес   Сильветти
Нвободо
76’
Мязга   Andrei Chirilă
73’
Kenji Pierre Roger Mboma Dem   Нвободо
73’
Робинсон   Хагглунд
72’
65’
Регилон   Мура
  Эвандер
64’
Samuel Mawuena Gidi   Эченике
60’
55’
  Месси
  Буха
49’
2тайм
Перерыв
  Денкей
41’
40’
Лухан
38’
Фрэй
24’
  Месси
Цинциннати
Селентано, Робинсон, Мязга, Смит, Эвандер, Рамирес Леон, Samuel Mawuena Gidi, Valenzuela, Буха, Kenji Pierre Roger Mboma Dem, Денкей
Запасные: Samuel Mawuena Gidi, Буха, Лоуро, Мязга, Anunga, Jabbari, Kenji Pierre Roger Mboma Dem, Andrei Chirilă, Робинсон
1тайм
Интер Майами:
Сент-Клэр, Регилон, Силва, Лухан, Фрэй, Сеговия, Брайт, Де Поль, Суарес, Бертераме, Месси
Запасные: Руис, Dániel Pintér, Регилон, Фалькон, Айяла, Preston Plambeck, Суарес, Риос, Cesar Ezequiel Abadia-Reda
14 мая 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Спортинг Канзас Сити
Завершен
3 - 1
2.11xG1.04
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч окончен
Йовелич   Сулейманов
90’
+2’
89’
  Габриэл Пек
Davis   Reynolds
81’
79’
Габриэл Пек
77’
Ройс   Nascimento de Paula
  Харрис
70’
65’
Lucas Agustín Sanabria Magolé   Томми
64’
Carlos Emiro Garcés Torres   Хаак
64’
Cuevas   Ямане
Taylor Calheira   Ману Гарсия
62’
Бассонг   Jacob Bartlett
61’
49’
Cuevas
Капита   Африфа
46’
46’
Harbor Michael Tarczynski-Miller   Wynder
2тайм
Перерыв
  Йовелич
45’
+4’
Бассонг
41’
  Капита
32’
Спортинг Канзас Сити
Кливленд, Reid, Wyatt Thomas Meyer, Ian Alexander James, Davis, Харрис, Бассонг, Йонсен, Капита, Йовелич, Taylor Calheira
Запасные: Macielo Tschantret, Бассонг, Капита, Йовелич, Боржес, Davis, Пулскамп, Ethan Andrew Bartlow, Taylor Calheira
1тайм
Лос-Анджелес Гэлакси:
Марсинковски, Нелсон, Carlos Emiro Garcés Torres, Глеснес, Cuevas, Серрильо, Lucas Agustín Sanabria Magolé, Harbor Michael Tarczynski-Miller, Ройс, Габриэл Пек, Пэйнтсил
Запасные: Harbor Michael Tarczynski-Miller, Йосида, Parente, Carlos Emiro Garcés Torres, Ройс, Рамуш, Мичович, Cuevas, Lucas Agustín Sanabria Magolé
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
32 комментария
Месси хет-трик и 3+1 в матче, 910 голов в карьере и 411 ассистов, ну что за футболист:)
лео надо 10 мячей забивать в каждой игре. двух забитых мячей мало, чтобы выиграть с такой дырявой защитой майами. стоят, смотрят, как расстреливают ворота
Месси крут, конечно. Три гола на любой вкус.
Ответ Кино Музыка
Два
Ответ yrok77
В том, который переписали на вратаря, заслуга Лео больше всего)
Хет-трик - G. O. A. T. 🐐
Месси продолжает творить, Аргентина готова к чемпионату мира
Ответ Dadi kos
Там что один Месси на всех позициях?
Ответ yrok77
Месси это локомотив, это все на поле, на него ориентируются игроки сборной. слишком велик Месси в сборной
спортс в своём репертуаре
Интер Майами Месси сыграл 3-5 с Цинциннати
может так, хет-трик Месси помог Майами обыграть Цинциннати.
Просто вауууу. Какой матч выдал Месси 3+1.
Защита дно, только Месси и Де Поль тащат
Ответ Arok
Ну Де Поль виноват в 3 голе отчасти, бросил игрока перед линией штрафной.
Ответ Caterina
Да и в голах участвовал
Ходит ходит ходит …. гол😳
Ответ leon01
Ходит - гол, ходит - гол, стоит - пас, ходит - гол. Текстовая трансляция выглядит как-то так.
Интер Майами так держать ✊✊✊
