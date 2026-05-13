«Боруссия» взяла Кубок АПЛ. «Шмели» троллят «Арсенал» и «Тоттенхэм»

Команда дортмундской «Боруссии» U21 стала победителем Международного Кубка Премьер-лиги.

АПЛ придумала турнир, чтобы игроки местных академий набирались международного опыта. В соревновании участвуют 16 клубов АПЛ и 16 приглашенных команд из Европы. Это, по сути, еврокубок для футболистов академий.

В финале текущего розыгрыша турнира юные игроки дортмундской «Боруссии» обыграли футболистов «Кастильи».

«Шмели» нашли отличный повод подколоть своих английских коллег. Сперва прилетело «Арсеналу»: «Мы только что выиграли Премьер-лигу без голов с угловых».

В «ТикТоке» «Боруссия» прошлась и по «Тоттенхэму».

Футбольный кибербуллинг.