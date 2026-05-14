Месси сделал дубль против «Цинциннати», забив 908-й и 909-й голы в карьере. Его третий гол в матче переписали. У Роналду 971 мяч

Лионель Месси сделал дубль в матче МЛС.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Цинциннати» (5:3) в матче регулярного чемпионата МЛС.

38-летний аргентинец отличился на 24-й, 55-й. Также он сделал результативную передачу в моменте с четвертым голом команды, набрав в итоге 2+1 в этой игре.

Добавим, что Месси изначально сделал хет-трик, забив еще и на 89-й минуте игры. Однако позже гол был переписан на вратаря Романа Селентано.

Это 908-й и 909-й голы в карьере для Месси – в 1153 матчах. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 411 результативных передач.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол в 1321 матче за карьеру за клубы и сборную Португалии.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Просто выдающийся матч выдал Месси. Хет-трик и ассист. Как он продвигал мяч, как он обострял, как обыгрывал, какие шедевры в пасах, голы на любой вкус. Лучший футболист в истории.
Было еще пара моментов, когда он мог сделать свой фирменный удар в дальнюю девятку, но он решал отдать пас и сыграть в стеночку..
Так он в каждом матче выступает лучше всех
А где с пенальти голы? любой дурак может забить с игры, а ты попробуй с пенки забить
Гол с пенальти, с центра поля -
Всё один и тот же гол!
А не веришь - глянуть стоит
В официальный протокол.

Это как вариант ответа за них, а я с вами согласен, конечно.
Нет бы просто порадоваться если ты фанат месси,но нет надо накинуть обязательно.Детсад...
Заметно, как в преддверии ЧМ старики наигрывают то, что умеют лучше всех в мире:

Лео тренирует камбеки с хет-триками
Роналду оттачивает присед на лавку в концовке и упущенные трофеи

Великие
😹😹😹 настроение поднял
Месси через месяц с небольшим 39 лет! Человек по-прежнему - где бы не играл, абсолютный лидер команды, забивает, раздает, поле видит, как никто в мире, никого и никогда не атакуют защитники всю его карьеру в таком количестве, как Лео, а ему всё равно, он просто лучший футболист в истории этой игры! И ещё Лео имеет сейчас 1321 очко в карьере по гол+пас, его оппонент и конкурент из Португалии по мнению некоторых, имеет пока лишь 1321 матч в карьере на сегодняшний день)
Он и в сборной Аргентине лучший, отборочные матчи об этом говорят! Я скажу, чтобы не спорить, пусть оба будут здоровы и в форме на ЧМ и покажут на деле среди сильнейших в главном футбольном турнире, что каждый из них может, как играет и что получится в итоге)
Камбэкнули отлично. Месси конечно, как и прежде, неземной игрок. Маэстро.
Все видели момент когда его уронили, а судья молчал и не назначил пенальти. Вы теперь представьте если уронить так 🐫, он бы съел судью, он бы за такой фол накинулся бы на фанатов соперника. Ведь он привык получать левые пенальти. А Месси даже в этом эпизоде молча продолжил играть. Кивнул головой и продолжил играть. Человеку абсолютно наплевать на пенальти, он хочет забивать с игры и со штрафного.
Роман, то ли дело забить 0 голов полицейскому на воротах, проиграть, но в итоге все равно шейхи накинут 3 очка за тур до конца для участия в азиатской ЛЧ-2, чтобы принцесса смогла взять хоть какую-то чашку))
В сокере хотя бы есть конкуренция, в отличие от СА, где 4 клуба контролируются одними шейхами. Аль-Хилаль уже второй турнир в пользу Аль-Насра уступил за последний год, очень интересно наблюдать. И ,извиняюсь, какой там футбол, когда аустайдеры вообще никакой борьбы с топ-4 не демонстрируют? В МЛС постоянно одни обыгрывают других и наоборот. За последние 8 лет чемпион МЛС повторялся лишь 1 раз.
Где-то в арабской пустыне посыпался песок
После каждого гола Месси… У Роналду 971, как дети.
