Месси сделал дубль против «Цинциннати», забив 908-й и 909-й голы в карьере. Его третий гол в матче переписали. У Роналду 971 мяч
Лионель Месси сделал дубль в матче МЛС.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Цинциннати» (5:3) в матче регулярного чемпионата МЛС.
38-летний аргентинец отличился на 24-й, 55-й. Также он сделал результативную передачу в моменте с четвертым голом команды, набрав в итоге 2+1 в этой игре.
Добавим, что Месси изначально сделал хет-трик, забив еще и на 89-й минуте игры. Однако позже гол был переписан на вратаря Романа Селентано.
Это 908-й и 909-й голы в карьере для Месси – в 1153 матчах. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 411 результативных передач.
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол в 1321 матче за карьеру за клубы и сборную Португалии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
Всё один и тот же гол!
А не веришь - глянуть стоит
В официальный протокол.
Это как вариант ответа за них, а я с вами согласен, конечно.
Лео тренирует камбеки с хет-триками
Роналду оттачивает присед на лавку в концовке и упущенные трофеи
Великие