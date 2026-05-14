Месси сделал дубль против «Цинциннати», забив 908-й и 909-й голы в карьере. Его третий гол в матче переписали. У Роналду 971 мяч

Лионель Месси сделал дубль в матче МЛС.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Цинциннати » (5:3) в матче регулярного чемпионата МЛС .

38-летний аргентинец отличился на 24-й, 55-й. Также он сделал результативную передачу в моменте с четвертым голом команды, набрав в итоге 2+1 в этой игре.

Добавим, что Месси изначально сделал хет-трик, забив еще и на 89-й минуте игры. Однако позже гол был переписан на вратаря Романа Селентано.

Это 908-й и 909-й голы в карьере для Месси – в 1153 матчах. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины , 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 411 результативных передач.

Криштиану Роналду , выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол в 1321 матче за карьеру за клубы и сборную Португалии.